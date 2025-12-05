雲服務提供商Cloudflare又傳大當機！今（5）日下午全球多個網站與網路服務突發大規模異常，陸續出現「500 Internal Server Error」畫面，包含Dcard、Canva、Zoom、LinkedIn等平台全受波及，大批使用者瞬間哀號。對此，Cloudflare系統狀態頁面表示，故障原因在於第三方雲端服務供應商引發的「跨區域網路問題」，底特律（DTW）資料中心正進行例行維護，用戶可能短暫遇到無法使用的情況，目前顯示「修復措施已經實施並持續監控結果」，不過Cloudflare盤前股價一度下跌6%，目前仍跌約2.5%。
Cloudflare又傳大當機！Dcard、Canva、Zoom全受影響 盤前股價跌6%
根據英國《地鐵報》報導，本次災情疑似與網路基礎設施巨頭Cloudflare相關，Cloudflare負責支撐全球近兩成網站的運作，只要系統出現問題，便會引發連鎖式大癱瘓，影響規模往往呈全球性擴散，這次包含Dcard、Canva、Zoom、LinkedIn等平台全數當機。這也導致Cloudflare股價今（5）日盤前一度下挫近6%，雖其後收斂，但仍下跌約2.5%。
除網站服務受影響外，加密貨幣相關生態也出現異常。據SolanaFloor監測，多個Solana主要協議如Jupiter、Raydium、Meteora的用戶介面同樣宕機，加深外界對本次事件規模的關注，故障監測網站Down Detector甚至也同步掛掉。
Cloudflare當機害慘各大平台！系統狀態頁面更新：已實施修復措施
根據《彭博》報導，Cloudflare表示已經修復多家銀行、Shopify、Zoom和LinkedIn等平台的當機問題。Cloudflare稍早也於系統狀態頁面發布更新，證實管理後台（Dashboard）及相關API在台灣時間下午出現異常，部分使用者可能遭遇請求失敗或跳出錯誤訊息。
官方於09:09（UTC）表示團隊已著手調查，並在09:12（UTC）公開「已實施修復措施並持續監控結果」，顯示系統逐步恢復中。而Cloudflare公布第二波更新，指出故障原因在於第三方雲端服務供應商引發的「跨區域網路問題」，現在已經恢復正常服務。
今（5）日09:00至13:00（UTC），底特律（DTW）資料中心正進行例行維護，期間流量可能被重新導向，使部分區域用戶出現延遲上升；採用PNI／CNI連線的企業客戶也需因應流量切換到其他節點，可能短暫遇到無法使用的情況。官方提醒，若需即時掌握狀況，可透過Dashboard訂閱維護通知。
Cloudflare今年11月才大規模故障！執行長親上火線道歉
這並非Cloudflare首次爆發大規模錯誤，今年11月中旬，官方系統同樣因500 Internal Server Error癱瘓全球數十個網站，執行長普林斯（Matthew Prince）當時公開致歉，強調事故並非遭駭，而是保護系統自身出錯。
至於今日事件的真正原因目前仍未查明，但全球已陸續出現大量使用者回報異常。若民眾今天遇到網站開不了、畫面跳出500錯誤，也不是個案，而是這波全球性災情的一部分。
資料來源：《地鐵報》、《彭博》、Cloudflare
