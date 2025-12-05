我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部宣布暫時封鎖「小紅書」APP一年，原因是涉及一千多起詐騙案件，未設立法律代表人，且不配合政府打詐，引發各界討論！中廣前董事長趙少康開嗆，質疑民進黨打詐雙標，動作過於倉促，此舉根本原因在於心虛與害怕，並非打擊詐騙，而是擔憂影響明年選舉。趙少康指出，因小紅書詐騙過多就宣布封鎖一年，且當晚即刻執行，動作之快前所未見。「台灣去年被詐騙金額高達1300多億元，小紅書上的2億根本小巫見大巫。」他表示若照民進黨的標準，有詐騙就封鎖，那為何不一併封鎖詐騙金額更龐大的臉書、Instagram、LINE等平台，質疑政府的執法標準何在。趙少康直言，民進黨不是打詐而是害怕。他分析，小紅書是許多年輕人愛用的平台，內容聚焦旅遊、美妝、生活等議題。民進黨擔心年輕人透過小紅書「眼界打開」，發現中國大陸的真實情況並不像民進黨宣傳的那麼差，進而影響明年選舉的選票流向。他認為這種找個理由封掉的省事做法，只會適得其反，讓人覺得執政黨「心虛、沒自信、器量小到不行。」趙少康批評，民進黨過去以百分之百言論自由和台灣是民主燈塔自居，嘲笑對岸的網路審查，現在政府卻是「什麼都想管、什麼都想禁，看見不順眼就封鎖，聽見不同聲音就怕。」他總結，民進黨號稱最民主政府，做出來的事情卻讓全世界看笑話，台灣言論自由越走越回去。