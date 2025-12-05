全聯鯛魚有超標禁藥原是場烏龍！高雄市衛生局昨（4）日針對全聯販售「台灣鯛魚排」被驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」超標一事致歉。全聯也發布聲明並提及鯛魚將陸續上架。消基會檢驗長凌永健教授接受《NOWNEWS》受訪時表示，該起案件關鍵在於人員疏失，反映出教育訓練與資料安全制度不完善。
高雄市衛生局昨日針對全聯販售「台灣鯛魚排」被驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標一事致歉，因電腦設定調整失誤，導致檢驗結果出現錯誤。全聯除發布聲明感謝高市府與衛生局還原真相外，之前回應《NOWNEWS》記者表示，目前相關損失仍在估算中，但不會求償，商品待與廠商完成相關準備後也將重新上架。
消基會建議建立 AI輔助審核系統
消基會檢驗長凌永健教授表示，目前許多實驗室仍使用電子表格 ，缺乏版本控管與安全設定，根據他多年的經驗判斷，認為問題在於未將「變更控制措施」列入實驗室評鑑項目，誤改電子表格內容，屬未經授權修改風險，常被忽略。建議建立 AI輔助審核系統，自動比對異常結果警示檢驗人員。
實驗室理應有 QA（品質保證）與 QC（品質控制） 機制，但凌永健認為目前流程未包含電子表格防錯設計，他建議將「電子資料防錯」納入評鑑與常規稽核項目。此外，該起事件涉台灣自產鯛魚，肉眼無法辨識安全與否。因此提醒消費者未來購買商品還是應該優先選購 標示清楚、有檢驗合格標章 的產品。若養殖場或業者主動送檢並於包裝貼上「合格標示」，可增加消費者信任。
資料來源：全聯、高雄市衛生局
