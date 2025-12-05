我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市長熱門人選，民進黨立委賴瑞隆，近日因8歲兒子遭指控在校園涉霸凌，高雄市議員簡煥宗發文替賴瑞隆及他的孩子抱不平。他表示，這起事件只是小孩因為踢足球而起的糾紛，卻被放大成政治攻防。他批評外界「公審一個八歲小男孩，他只是一個八歲的小男孩！」發文一出，國民黨立委徐巧芯立刻反嗆，怒轟民進黨雙標護航，狠批：「因為他爸要選高雄市長，校園霸凌就可以美化成『他只是個八歲的孩子』？」質疑若事實如家長所述，「堵廁所、嗆打死人、甩巴掌」，根本是校園霸凌，強調「霸凌零容忍，民進黨不要為了他老爸的政治前途昧著良心說話。」徐巧芯發文反擊，也引發民眾討論，許多留言湧入：「又來那句、他只是個孩子」、「討厭的小孩來自討厭的大人」、「八歲就這麼大尾，以後怎麼得了？」也有網友質疑，若是不具政治背景的家庭，是否會得到同樣的關注與調查力度，呼籲教育局應公開透明，避免事件被政治力量淡化。