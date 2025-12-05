我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍沿路跟粉絲打招呼。（圖／記者陳雅蘭攝）

韓國大型盛事AAA明（6）日將在高雄世運登場，這兩天陸續有韓星抵台，其中朴寶劍一出機場門就跟粉絲互動，還伸手拿粉絲的信，就連搭上保母車後，還特地將窗戶搖下來跟粉絲揮手。有趣的是，朴寶劍灰色針織衫裡面還穿著白色汗衫，被網友說超有台味。朴寶劍今穿著休閒灰色上衣、黑長褲戴著黑框眼鏡亮相，超樸素的打扮仍星味十足，而他依舊親民，一出機場就朝右邊的粉絲走去，主動伸手拿粉絲要給他的信，還鞠躬向粉絲答謝，只要有粉絲叫住他，他就會停下來。但因為機場不能逗留，他必須往前走，要離開時還嘟嘴向粉絲示意「不能留下來真的不好意思」。尤其他一坐上保母車後，馬上把車窗搖下來，看起來非常依依不捨，不停地跟粉絲揮手。畫面也被上傳到Threads上，有人說，「滿寵粉的，雖然不是粉絲」、「絕對是寵粉第一名」、「是他的粉絲一定都很幸福，太寵了吧」、「他今天穿的很台，加分」！