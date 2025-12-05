近期網路上突然瘋傳百萬YouTuber「Joeman」（九妹）有新歡的「鐵證級」對比照，指出他的新女友疑似是擁有21萬IG粉絲的美妝網紅蕭伊，兩人不僅多次被粉絲目擊一起看演唱會、逛街，連出國行程也屢屢出現驚人重疊，引爆討論。對此，在Joeman與蕭伊的緋聞討論串中，有網友提及3年前的網紅團購假鞋風波，蕭伊稍早直接現身留言，表示當時已有發公告提出處理方式，針對網上的不實謠言將進行提告。
Joeman爆新歡！緋聞女友是25歲網紅蕭伊 鐵證照曝光
Joeman自2023年7月與實況主妮婭（Niya）分手後，感情狀態始終是網友焦點，近期突然爆有新歡。根據網友整理的畫面，包括Joeman到瑞士旅遊時的墨鏡反射，竟拍出對面女子的穿著，與蕭伊在IG分享的瑞士造型完全一致；蕭伊去年去看周杰倫演唱會自拍時拍到身旁男子外套兩條白線，對照Joeman當晚穿著一模一樣。
兩人還曾同日現身東京、多次被捕捉一起出現在TWICE、aespa、周杰倫等演唱會現場。甚至在瑞士，Joeman自駕火車上車的畫面，與蕭伊PO出的副駕視角車款一致，小倆口還吃同一盤肉醬義大利麵。近來兩人又不約而同出現在杜拜，貼文時間點再度完美重疊，讓網友直呼：「根本實錘。」
蕭伊在IG上擁有21萬追蹤者，現年25歲即將滿26歲，她以美妝技巧、商品心得分享走紅，粉絲多為女性。過去IG多半是工作相關的貼文，但近期頻繁出國、貼出大量生活照，呈現「新狀態」迎接26歲，不少粉絲已率先送上祝福，希望小倆口順利修成正果。
蕭伊現身Joeman緋聞討論串！親回覆假鞋風波：已發公告提出處理方式
而在Joeman與蕭伊的緋聞Threads討論串中，一名網友突然貼出與蕭伊的對話截圖，表示：「那蕭伊可以先處理air force假貨事件嗎？都三年了。」事件起因為2022年4月，許多網紅開團團購球鞋，不料後續被爆是假貨，蕭伊當時也是開團網紅之一。不過，當時不少網友認為，不知情的網紅也是受害者，許多網紅自掏腰包賠錢給粉絲，也有人怒告廠商。
而蕭伊稍早在下方回覆網友留言，指出她在當時就已回覆該則訊息，也有說明清楚處理方式，建議網友回看對話紀錄。她表示，2022年事發當時，已有發公告提出處理方式，至今仍然放在IG精選動態，後續處理已委託律師辦理，目前仍在程序當中。
蕭伊回應，「關於本案訴訟，我方當時已被傳喚進行調查，法院最終結果（判定），團購主並不知情，因此未涉及『販售贗品、仿冒品、假貨、詐欺』等說詞，針對網上惡意造謠不實謠言等，目前都已截圖，將會進行提告」。
而該名網友也重新查看對話紀錄，發現自己的確漏看其中一隻帳號的訊息，當時蕭伊就有回覆該網友，請她回傳法院傳票、訂單E-mail、商品明細等資訊，將會先代替廠商退款。
Joeman默認有新女友！遭吳淡如連環追問愣住了
除了網友側拍與蛛絲馬跡之外，Joeman本人也疑似在節目上「默認」。他日前上「乾媽」吳淡如的節目時，被追問4月米蘭旅遊「是不是帶女朋友去的？」他當場愣住但沒有否認，字幕還出現「心虛」兩字。
吳淡如加碼爆料，過去Joeman都會把女友介紹給她，但這次完全沒有，接著又問「你買了什麼給女朋友？」Joeman靦腆回應只買了10歐披薩請對方吃，被解讀為低調認愛，但兩人目前皆未正式回應。
資料來源：Threads、吳淡如人生實用商學院YT、蕭伊IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
Joeman自2023年7月與實況主妮婭（Niya）分手後，感情狀態始終是網友焦點，近期突然爆有新歡。根據網友整理的畫面，包括Joeman到瑞士旅遊時的墨鏡反射，竟拍出對面女子的穿著，與蕭伊在IG分享的瑞士造型完全一致；蕭伊去年去看周杰倫演唱會自拍時拍到身旁男子外套兩條白線，對照Joeman當晚穿著一模一樣。
兩人還曾同日現身東京、多次被捕捉一起出現在TWICE、aespa、周杰倫等演唱會現場。甚至在瑞士，Joeman自駕火車上車的畫面，與蕭伊PO出的副駕視角車款一致，小倆口還吃同一盤肉醬義大利麵。近來兩人又不約而同出現在杜拜，貼文時間點再度完美重疊，讓網友直呼：「根本實錘。」
蕭伊現身Joeman緋聞討論串！親回覆假鞋風波：已發公告提出處理方式
而在Joeman與蕭伊的緋聞Threads討論串中，一名網友突然貼出與蕭伊的對話截圖，表示：「那蕭伊可以先處理air force假貨事件嗎？都三年了。」事件起因為2022年4月，許多網紅開團團購球鞋，不料後續被爆是假貨，蕭伊當時也是開團網紅之一。不過，當時不少網友認為，不知情的網紅也是受害者，許多網紅自掏腰包賠錢給粉絲，也有人怒告廠商。
而蕭伊稍早在下方回覆網友留言，指出她在當時就已回覆該則訊息，也有說明清楚處理方式，建議網友回看對話紀錄。她表示，2022年事發當時，已有發公告提出處理方式，至今仍然放在IG精選動態，後續處理已委託律師辦理，目前仍在程序當中。
而該名網友也重新查看對話紀錄，發現自己的確漏看其中一隻帳號的訊息，當時蕭伊就有回覆該網友，請她回傳法院傳票、訂單E-mail、商品明細等資訊，將會先代替廠商退款。
Joeman默認有新女友！遭吳淡如連環追問愣住了
除了網友側拍與蛛絲馬跡之外，Joeman本人也疑似在節目上「默認」。他日前上「乾媽」吳淡如的節目時，被追問4月米蘭旅遊「是不是帶女朋友去的？」他當場愣住但沒有否認，字幕還出現「心虛」兩字。
吳淡如加碼爆料，過去Joeman都會把女友介紹給她，但這次完全沒有，接著又問「你買了什麼給女朋友？」Joeman靦腆回應只買了10歐披薩請對方吃，被解讀為低調認愛，但兩人目前皆未正式回應。