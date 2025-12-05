我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江大成與媽媽徐薇「同框」畫面掀起討論。（圖／江大成 IG @tachengchiang）

▲江大成不僅細心化妝，還裝扮頭髮，簡直與30年前的徐薇一模一樣。（圖／江大成 IG @tachengchiang）

補教名師徐薇闖蕩英文補教界超過30年，親切和善又帶點天然呆的形象吸粉無數，經典廣告詞「I can teach you better.」更成網路梗。她的學霸兒子江大成近年活躍社群與螢光幕，除了在大學任教、經營電商，也常與網友互動。近日他挑戰「復刻」媽媽30年前接受媒體訪問的畫面，畫上復古妝、空氣瀏海，模樣神似到網友全笑翻：「不只模仿還超越！」30年前的徐薇訪問畫面日前被翻出，滿滿懷舊風格，再加上一頭搶眼髮型，網友笑稱「根本大成戴假髮」。江大成乾脆一口答應挑戰，直接在影片中穿上復古造型，對照當年片段，彷彿跨越時空與媽媽「同框」。搞笑又自然的呈現方式，立刻掀起熱烈討論。影片曝光後，留言區一片爆笑讚嘆：「找不出哪裡不一樣」、「有其母必有其子」、「差點分不出來耶」、「全世界只有你做得到。」連徐薇本人也忍不住下場神回：「模仿可以，誰准你超越了。」江大成還加碼公開幕後花絮，從刮鬍子、上底妝、吹出復古捲瀏海、戴首飾，到偷拿媽媽的口紅補妝，每一步都認真到位。他最後完美重現訪談語氣與神情，神韻百分百還原，讓網友笑到不行：「孩子知道不能偷生」、「基因完美傳承太強」、「真的太好笑！媽媽到底要高興還是生氣」、「除了性別外，根本複製貼上！」