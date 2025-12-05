台北市黃金地段再添都更地標！國家住都中心今（5）日宣布，「中山長春」公辦都更案最優申請人出爐，由愛山林建設（2540）與國巨投資（2327）強強聯手組成的「寶山林合作聯盟」勝出。全案預計投入約 58.21 億元，將打造兩棟大樓，包含 23 層住宅大樓及 15 層社會住宅，並導入「城市綠廊」設計，預計最快年底簽約、2032 年完工。
捷運雙線交會！北市蛋黃區罕見 1700 坪大基地
「中山長春」公辦都更案地點極佳，位於台北市南京東路三段北側與建國北路二段交會處，坐擁松江南京站與南京復興站「雙捷運」優勢，步行僅需約 350 公尺。在素地稀缺的台北市蛋黃區，該基地面積達 5805.91 平方公尺（約 1756 坪），規模十分難得。未來除了興建一般住宅，也將提供約 155 戶社會住宅，活化市中心老舊國有資產，增加北市可負擔住宅的供給量。
打造「城市綠廊」新地標！融合住商與生態
針對建築規劃，愛山林與國巨組成的團隊提出「綠廊與住商混居城市新樣貌」構想。設計將整合既有的開放空間與綠帶，將綠意從地表向上延伸，並結合周遭城市紋理，試圖打破傳統水泥叢林的壓迫感，融合都市生態、社宅與商業活力，形塑出一條兼具人文與自然共生的城市綠廊。
會呼吸的涼感社區：垂直綠化＋導風設計
面對都市熱島效應，本案特別強調「永續與降溫」。透過垂直綠化、植生牆及屋頂綠化，形成「由地面到天空的綠化網路」，有效降低建築輻射熱。此外，建築量體採用通風廊道與導風策略，引入自然風流，搭配外遮陽與節能玻璃設計。國家住都中心表示，期盼透過最高規格的設計，為中山長春注入全新生活節奏，共創都市再生美好未來。
資料來源：國家住都中心
