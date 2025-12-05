我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林怡婷（左）與蔡振南（右）在《恨女的逆襲》中有諸多精彩對手戲。（圖／華映娛樂提供）

71歲蔡振南暴瘦一大圈！閉關2個月練拳擊

▲蔡振南（如圖）投入拳擊訓練2個月，整個人瘦了一大圈。（圖／華映娛樂提供）

由林怡婷、蔡振南、游安順等主演的電影《恨女的逆襲》將於下月16日全台上映，今（5）日正式預告片出爐，故事描述女性在家庭與生活之間，透過拳擊找到迎接自我的勇氣，當中71歲的蔡振南飾演鐵血教練，他為戲閉關2個月、全心投入拳擊訓練，整個人暴瘦一大圈，協助動作指導的拳擊金牌得主陳嘉玲不禁欽佩：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己，給他功課，他會盡全力做到，打錯了就一遍一遍重來！」敬業精神十分打動人。蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演拳擊教練「泰爸」，為了貼合角色身分及配合動作武打戲，他事前特此做足功課，投入拳擊訓練2個月，坦言過程真的很不容易，「汗都流了幾公升」，整個人因此消瘦一大圈。蔡振南表示，本就對劇本的勵志內容和導演李宜珊的親和力感動，更因為導演親自示範拳擊時，「擊中甜蜜點的當下，聲音是很迷人的！」讓蔡振南二話不說，立願向其看齊，一心迫切追求電影的「真實感。」看到蔡振南如此投入，陳嘉玲表示，「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己，給他功課，他會盡全力做到，打錯了就一遍一遍重來，打對了，他還會想再更好！那種精益求精的精神，是指導時最讓我敬佩的地方！」蔡振南吃盡苦頭，卻也甘之如飴，他與幾位拳擊隊隊員林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤密集相處，對這些年輕演員一次又一次的付出深深打動，直呼：「此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」《恨女的逆襲》集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜、林毓家、黃惟、田翔元、曾皓澤、黃冠智等演員，描述女性在家庭與生活的挫折中，如何透過拳擊找到正面迎擊的勇氣，將於明年1月16日正式上映。