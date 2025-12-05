白沙屯拱天宮媽祖今（5）日南下高雄展開三天贊境行程，粉紅超跑將依序前往前鎮、高雄區漁會與岡山壽天宮，期間與紅毛港朝天宮及高雄三山媽祖會聯合遶境賜福。命理師楊登嵙也提醒，媽祖遶境講究莊重與潔淨，信眾參與時需遵守以下18項禁忌，以示對神明的敬意，包含第一次進香須穿全套新衣、不得說髒話等，持進香旗或配戴平安符者或懷孕女性不能鑽轎底，若提前返家，也要記得向媽祖先稟告說明，以祈求平安。

白沙屯媽祖遶境「18大禁忌」一次看

1. 第一次進香須穿全套新衣，象徵潔淨與新開始。

2. 女性月事期間不可觸碰神明、香爐、神轎等法器。

3. 守喪未滿一年或家中正辦喪事者，不可觸碰法器。

4. 參與者必須保持潔淨，不得進出喪家或月內房。

5. 出發前須淨身，包含隨身物品與車輛皆需過香。

6. 持進香旗或佩戴平安符者，不可鑽轎、進浴室或廁所。

7. 穿號褂者不得使用洗手間。

8. 進香旗不可倒置。

9. 自起駕宴開始茹素，直到祝壽大典結束方可開葷。

▲（圖／翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道www.baishatun.com.tw）
▲白沙屯拱天宮媽祖贊境5日傍晚17時34分已到高雄前鎮區。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道www.baishatun.com.tw）
10. 懷孕者禁止躦轎。

11. 躦轎底時不可起身或碰轎，背包置於胸前、須脫帽。

12. 進出廟宇不可踩門檻，以免失禮。

13. 要遵守「左進右出」，進門抬左腳、出門抬右腳。

14. 遶境期間不得說髒話，應多說「請、謝謝、對不起」。

15. 貼身衣物不可外露，如需更換可寄回家或車上晾乾。

16. 禁止隨地吐痰、抽菸。

17. 遶境期間禁止酒、賭、色。

18. 若提前返家，需向媽祖稟告說明，祈求平安。

白沙屯媽祖南下高雄贊境！！接連3天行程一覽

白沙屯拱天宮媽祖南下高雄展開三天贊境賜福行程，活動第一天以「海神同慶雙媽巡安賜福遶境」開場，白沙屯媽祖與紅毛港朝天宮媽祖共同巡境，並於上午抵達高雄區漁會大樓，舉行象徵航程平安的「順風旗」贈旗儀式。

行程進入6日至7日，白沙屯媽祖將與「高雄三山媽祖會」共同參與岡山壽天宮創建313週年盛典，兩天皆舉行聯合賜福遶境。最終日在12月7日中午12時至15時，壽天宮廟埕將提供信眾稜轎腳，預計吸引大量民眾到場祈求平安。

▲白沙屯媽祖與高雄三山媽祖12月6日至7日在高雄岡山的遶境路線。（圖／岡山壽天宮）
▲白沙屯媽祖與高雄三山媽祖12月6日至7日在高雄岡山的遶境路線。（圖／取自岡山壽天宮www.gsstk.org.tw）
資料來源：岡山壽天宮

