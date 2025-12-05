白沙屯拱天宮媽祖今（5）日南下高雄展開三天贊境行程，粉紅超跑將依序前往前鎮、高雄區漁會與岡山壽天宮，期間與紅毛港朝天宮及高雄三山媽祖會聯合遶境賜福。命理師楊登嵙也提醒，媽祖遶境講究莊重與潔淨，信眾參與時需遵守以下18項禁忌，以示對神明的敬意，包含第一次進香須穿全套新衣、不得說髒話等，持進香旗或配戴平安符者或懷孕女性不能鑽轎底，若提前返家，也要記得向媽祖先稟告說明，以祈求平安。
白沙屯媽祖遶境「18大禁忌」一次看
1. 第一次進香須穿全套新衣，象徵潔淨與新開始。
2. 女性月事期間不可觸碰神明、香爐、神轎等法器。
3. 守喪未滿一年或家中正辦喪事者，不可觸碰法器。
4. 參與者必須保持潔淨，不得進出喪家或月內房。
5. 出發前須淨身，包含隨身物品與車輛皆需過香。
6. 持進香旗或佩戴平安符者，不可鑽轎、進浴室或廁所。
7. 穿號褂者不得使用洗手間。
8. 進香旗不可倒置。
9. 自起駕宴開始茹素，直到祝壽大典結束方可開葷。
10. 懷孕者禁止躦轎。
11. 躦轎底時不可起身或碰轎，背包置於胸前、須脫帽。
12. 進出廟宇不可踩門檻，以免失禮。
13. 要遵守「左進右出」，進門抬左腳、出門抬右腳。
14. 遶境期間不得說髒話，應多說「請、謝謝、對不起」。
15. 貼身衣物不可外露，如需更換可寄回家或車上晾乾。
16. 禁止隨地吐痰、抽菸。
17. 遶境期間禁止酒、賭、色。
18. 若提前返家，需向媽祖稟告說明，祈求平安。
白沙屯媽祖南下高雄贊境！！接連3天行程一覽
白沙屯拱天宮媽祖南下高雄展開三天贊境賜福行程，活動第一天以「海神同慶雙媽巡安賜福遶境」開場，白沙屯媽祖與紅毛港朝天宮媽祖共同巡境，並於上午抵達高雄區漁會大樓，舉行象徵航程平安的「順風旗」贈旗儀式。
行程進入6日至7日，白沙屯媽祖將與「高雄三山媽祖會」共同參與岡山壽天宮創建313週年盛典，兩天皆舉行聯合賜福遶境。最終日在12月7日中午12時至15時，壽天宮廟埕將提供信眾稜轎腳，預計吸引大量民眾到場祈求平安。
資料來源：岡山壽天宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
