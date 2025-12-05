我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓員警在頭城青雲路二段執勤時，遭自小客車撞擊導致重傷。林姓員警右大腿開放性骨折、臟器外露，目前在醫院由急重症團隊搶救中，生命徵象不穩定，尚未脫離險境。總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴得知消息後，已請政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況。傍晚6時24分許，宜蘭縣警察局出動大批警力執行蕭美琴的行程交管勤務。當時副總統結束礁溪活動，正往頭城方向移動，車隊尚未抵達前，2名員警在台2線青雲路二段59號路口負責號誌控管。一輛自小客車因不明原因失控，撞上站在路邊的林姓員警，由於撞擊力道強大，造成他腹部撕裂、臟器外露及右大腿開放性骨折等嚴重傷勢，另一名員警則未受傷。目前該名警員狀況危急，意識模糊且生命徵象不穩定，急重症團隊正全力搶救中，目前尚未脫離險境。警方初步了解，肇事小貨車駕駛並無酒駕，車上亦無可疑物品，肇事原因還有待釐清。礁溪分局長黃靖堯說明，今日下午林姓員警執行勤務時，在號誌燈箱處遭一輛9人座廂型車撞擊，立即送醫搶救，也已通知林姓員警的家屬。