宜蘭今（5）日發生一起嚴重交通意外，礁溪分局一名24歲林姓警員，在頭城鎮青雲路2段執行副總統蕭美琴勤務，遭小貨車撞上臟器外露命危，陳金德政委及陳俊宇委員，已抵達醫院表達關心，密切注意員警狀況！據了解，晚間6點多林姓員警執行副總統蕭美琴特種勤務，在路口控制燈號時，遭一輛小貨車不明原因猛力撞擊，員警當場噴飛臟器外露及右大腿開放性骨折，緊急送往醫院搶救，目前仍命危在開刀房手術中。副總統蕭美琴得知員警服勤出車禍，立刻指示政委陳金德到醫院關心，晚間9時許陳金德趕到醫院，員警父親跟陳金德說「感謝你，只要儘量找醫療團隊給我兒子儘量救治，這不關你的事情，但是希望你能夠幫我們的忙，讓我的孩子好好的活下來，他那麼痛我有多捨不得，多心痛！」林姓父親質疑，為何兒子說休假又跑去上班，「他休息為什麼會叫他來貼班？沒有別人了嗎？有多人做多少事情就好了，為什麼一定要叫我們休息的人！」總統府發言人郭雅慧表示，副總統知道後，已請陳金德政委及陳俊宇委員前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。