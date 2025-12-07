我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）近日刪除所有社群平台上的公鹿相關內容，僅保留2021年總冠軍與2024年NBA盃奪冠貼文，引發球迷議論。根據NBA on Prime資深記者Chris B. Haynes報導，阿德托昆博此舉並非外界猜測的離隊訊號，而是受到好萊塢演員丹佐華盛頓（Denzel Washington）建議的啟發，意在避免過度曝光。Haynes指出，字母哥在三至四週前便開始刪除內容，除了公鹿相關貼文外，連家人照片也一併移除。字母哥表示，他目前人生中最重要的是「保密」與「隱私」。他提及曾觀看Michael B. Jordan與丹佐華盛頓的訪談片段，並受到啟發。訪談中，丹佐華盛頓曾問Michael B. Jordan：「是什麼讓大眾願意花錢進電影院看你的電影？如果他們平常在網路上已經看得到你，為何還要買票？」對於避免社群曝光過度的觀念，阿德托昆博深表認同。根據Haynes轉述，阿德托昆博決定比照好萊塢做法，降低社群存在感。他表示：「我刪掉所有社群媒體的內容，只留下幾張冠軍照片。如果人們想看到我，就來比賽，我會在球場上展現全部的自己。」Haynes指出，這一策略並非針對公鹿，也沒有影射未來動向，而是刻意打造形象管理方式。然而，前邁阿密熱火隊長哈斯勒姆（Udonis Haslem）對此說法不以為意。他認為Giannis以直言著稱，不一定需要字字斟酌。哈斯勒姆表示：「字母哥看起來像是每天起床就隨便說一句話。他有時說想留下，有時又像想離開，就是想到什麼說什麼。」他更舉例Giannis過去提及的新秀故事——因把薪水全寄回希臘、身上沒錢搭車而差點徒步去球館——並指出：「Giannis什麼都會講。我們最好專注看他打球就好。」儘管Haynes強調這是一場「形象管理策略」，而非籃球或合約層面的訊號，但字母哥的動作仍引發外界揣測。尤其公鹿本季處境與戰績波動，使這次社群動作的敏感度更高。