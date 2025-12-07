氣象專家吳德榮表示，入冬最強冷空氣下週六（13日）傍晚會開始南下影響至15日，強度將觸及「大陸冷氣團」標準，本島平地最低氣溫也將挑戰10度以下。根據NCDR（國家災害防救科技中心）最新資料也顯示，從13日之後氣溫一路向下跌，整個台灣急凍變成藍色，民眾保暖衣物屆時將要準備好！
今天各地氣溫繼續回升！明起變天「下週天氣變化一次看」
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（7日）清晨因「強輻射冷卻效應」，平地最低氣溫仍在11度左右，最冷出現在新竹關西鎮11度，接著是苗栗頭屋鄉11.5度、雲林崙背鄉12.1度。
吳德榮說，今天各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率，各地區氣溫為北部16至27度、中部12至30度、南部13至30度、東部15至28度。
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天週一上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫下降，北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼；週二上半天北部、東半部仍有雨，下半天東北季風漸減弱，降雨逐漸減緩；到了週三，週四天氣好轉，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼；週五迎風面水氣略增，天氣型態跟週三、週四差不多。
入冬最強冷空氣來襲「台灣急凍變色」！吳德榮：最低溫下探10度
至於入冬最強冷空氣，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬調整，週六傍晚開始南下，一路影響到下下週一（15日），強度將觸及大陸冷氣團標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下；週六乾轉濕、週日下下週一又迅速轉為乾冷，不過各國模擬強度還不一致，南下時間還需要觀察，下定論還太早。
氣象粉絲團「台灣颱風論壇」也引述歐洲模式預報14日（下週日）夜晚的溫度分布圖，直指「涼冷空氣週休二日的規律，將在下個週末被打破」台北恐怕下探11度左右，整個台灣急凍變成藍色，民眾要特別留意下週末寒冷的天氣。
資料來源：洩天機教室、NCDR、台灣颱風論壇
