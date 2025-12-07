我是廣告 請繼續往下閱讀

今天各地氣溫繼續回升！明起變天「下週天氣變化一次看」

今天各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率，

▲今天各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼。（圖／記者陳明安攝）

明天週一上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多

▲下週天氣受到一波東北季風影響之後，天氣大致上穩定，早晚溫差較大，直至下週六開始最猛冷空氣來襲。（圖/中央氣象署提供）

入冬最強冷空氣來襲「台灣急凍變色」！吳德榮：最低溫下探10度

週六傍晚開始南下，一路影響到下下週一（15日），強度將觸及大陸冷氣團標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下

直指「涼冷空氣週休二日的規律，將在下個週末被打破」台北恐怕下探11度左右