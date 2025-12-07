我是廣告 請繼續往下閱讀

AAA頒獎典禮湧入5萬粉絲！FN搖滾區觀眾全部火大：被當盤子

「在世運坐牢6小時，什麼正面都沒看到，我真的是盤子」、「有一起坐在FN的人嗎？我真的要氣到哭，從頭到尾都在看背面」、「如果只會面向一面，就不要說是四面舞台.....」、「哪門子的四面舞台啊？坐在FN什麼都沒看到，我幹嘛不在家看直播？」

▲AAA座位爆發爭議，有粉絲買票買在FN區，結果藝人席沒藝人、舞台表演幾乎全程都看背面，還花了5980元讓粉絲相當不滿。（圖／IG@aaa2025_10th）

AAA典禮「FN區粉絲還原過程」！導播滑手機、取消藝人席大傻眼

但主辦方一直說是四面舞台，沒有單一正面，大家當然也是用賭的去看要買哪裡

FN區的藝人席上沒有藝人

那個延伸舞台導播還在滑手機，因為根本沒有藝人可以拍，我們第一個正面是林俊傑」。

▲AAA頒獎典禮圓滿落幕，但買到FN區的粉絲相當不滿，全程幾乎都看背面表演，也鮮少藝人到延伸舞台表演，讓花錢的粉絲感到傻眼。（圖/讀者授權提供）

「今天整場表演90%都是面向FS區，有來我們延伸舞台表演的藝人只有QWER一首、WOODZ半首以及YENA一首，最慘的就是FN4，沒有舞台可以看，也離花車超遠看不到，甚至後面藝人席在典禮開始之後直接關燈沒藝人，花5980元被當盤子真的也是非常的無奈」。

▲坐在FN1的粉絲拍下舞台上完全沒人，只能看大螢幕的搖滾區視角，此時藝人正在FS區延伸舞台區表演。（圖/讀者授權提供）

TWICE四面舞台完美規劃！體現演唱會、頒獎典禮「舞台規格不同」

但在舞台上設計上確實很可能出現失衡的問題，難以還原真正演唱會規格，照顧到所有人的觀看體驗。

「因為是360度舞台，所以是4個方向。」結果沒想到典禮開始之後，FN區以及FS區卻呈現兩個極端

▲AAA頒獎典禮精心準備四面舞台，可惜沒有能均衡分配表演配比，造成另一方搖滾區粉絲相當失望。（圖／記者陳雅蘭攝）

2025 AAA（Asia Artist Awards）頒獎典禮今年來到高雄盛大舉行，超過40組藝人出席星光熠熠，然而典禮雖然順利圓滿落幕，但卻有粉絲相當不滿，因這次AAA典禮採用四面舞台，跟上個月才剛來開唱的TWICE一樣，但是卻沒有辦法還原四面舞台表演精髓，有粉絲買下搖滾區5980元的位置，結果整場9成都在看背面，連該處延伸舞台導播完全都沒事做還能滑手機，畫面全被捕捉，讓該區粉絲全部怒喊太離譜：「根本被主辦單位當成盤子。」今年AAA頒獎典禮移師到高雄世運場館舉辦，由IVE成員張員瑛與2PM李俊昊攜手主持，出席藝人以及表演團體更高達40組以上，陣容相當龐大，這回還特地打造了四面舞台，就要讓粉絲能夠更近距離觀看自己偶像，現場湧入超過5萬名粉絲共襄盛舉。不過雖然頒獎典禮順利落幕，但卻有一大群粉絲在離場之後火氣非常大，那就是坐在延伸舞台其中一端的FN區，花了5980元卻全程有高達9成時間都在看背面，甚至根本沒有什麼藝人到該延伸舞台上表演，讓不少粉絲直呼：《NOWNEWS》也接獲粉絲坐在FN1區的投訴，該名粉絲透露「我是坐在FN1的地方，因為是四面台，粉絲也不是第一次看演唱會了，一定會有正面的疑慮，，有人為了花車去買看台，有人為了藝人席買附近的位置，喜歡看舞台表演的就會買離舞台近一點的地方」。「結果典禮開始後，，只有左右兩邊有藝人席加上開燈，FN區的上面直接關燈0藝人，工作人員還坐在沙發上，《NOWNEWS》記者上個月也剛看完TWICE高雄演唱會，畢竟是演唱會，四面舞台肯定是有更多的排練以及規劃，可以真的照顧到四面搖滾區的粉絲，非常明顯可以感受到TWICE成員的舞台編排、轉向以及走動都有明確指示，但由於AAA是頒獎典禮，規格雖然都是四面舞台，主要會引起粉絲的怒火，是因為主辦單位還在頒獎典禮前夕有粉絲提問「哪一面是正面時」回答：，讓FN區花費5980元的粉絲感到非常不滿，有些人甚至搭高鐵南下，欲哭無淚。