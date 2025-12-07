我是廣告 請繼續往下閱讀

成都混合團體桌球世界盃第二階段賽事持續進行，但焦點卻不僅在球場上。日本隊在本次成都賽事幾乎每場比賽都遭遇現場觀眾的大聲咆哮、噓聲與辱罵，從球員喝水、發球到暫停，都伴隨巨大喧嘩，尤其是張本智和與張本美和兄妹上場時，針對性的騷擾聲浪更是達到高峰。張本兄妹兩人的父母皆為中國人，後移居日本並代表日本出賽，在如今中日政治氛圍緊張的背景下，成為部分中國球迷攻擊的象徵性對象。近期日本政治人物高市早苗拒絕收回「台灣有事論」，引發中國強烈不滿。國安局報告指出，中日短期內難以修復關係。政治緊張也外溢至體育賽事，特別是在成都本土球迷面前，日本桌球選手遭遇前所未見的敵意。張本兄妹上場時，觀眾席不僅爆發刺耳噓聲，還有人大喊侮辱性語句。在之前和香港的比賽中，有觀眾咆哮：「支持日本人的死！」竟還引起現場鼓掌。張本智和下場時也不禁無奈地戲謔笑說：「要派個保鑣了吧，不然我會被打死耶！」、「好可怕！」在中國隊與日本隊的第二階段焦點戰中，日本隊選擇雪藏男單主力張本智和，但仍展現堅韌比拚。前四盤結束，日本以 5 比 7 落後，第五盤女雙成為關鍵戰役。中國組合蒯曼／王曼昱在滿場嘈雜與情緒壓力中，以1：0擊敗張本美和／大藤沙月，為中國隊拿下最終8：5的勝利，並提前鎖定小組第一。值得注意的是，即便日本隊面對敵意滿滿的主場氛圍，仍屢屢與中國隊周旋至決勝分，日本隊教練組更被拍到多次試圖安撫年輕選手。