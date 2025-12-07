我是廣告 請繼續往下閱讀

▲101日前釋出最新形象影片，以《Together, As Always因為有你》為主題，找來小S（徐熙娣）獻聲配音，過程中不免讓她觸景傷情，數度哽咽。（圖／翻攝自小S臉書）

▲賈永婕昨日發文澄清，表示具俊曄當天並未到場：「大家看到的是導演。」（圖／賈永婕臉書＠賈永婕的跑跳人生）

女星小S（徐熙娣）今年2月痛失姐姊大S（徐熙媛），目前仍停工療傷中，近日她收到台北101董座賈永婕的邀請，為台北101跨年宣導片獻聲，錄音過程中多次哽咽落淚，讓人看了鼻酸。而錄音室外，一名頭戴鴨舌帽的男子，乍看之下神似小S的「姐夫」具俊曄，意外掀起網友討論。對此賈永婕昨（6）日發文澄清，表示具俊曄當天並未到場：「大家看到的是導演。」101日前釋出最新形象影片，以《Together, As Always因為有你》為主題，找來小S（徐熙娣）獻聲配音，過程也不免讓她觸景傷情，當唸到「每年都穿著睡衣和家人一起看電視」、「緊緊擁抱」等字句時，小S數度哽咽，讓一旁的賈永婕也心疼說：「看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了⋯⋯。」值得一提的是，影片中一名男子悄悄現身副控室角落，頭戴著鴨舌帽，樣貌與具俊曄有些相似，「久違現身」意外引起網友熱議。對此，賈永婕昨日發文澄清，坦言錄音當天具俊曄並未到場，大家看到的是導演，「但是真的很奇怪，因為導演跟姐夫長得一點都不像，但是不知道為什麼出來的影像就變得很像了」。賈永婕坦言與小S一度都覺得有一點記憶錯亂，說：「他有來現場嗎？明明沒有啊！」不少網友看完影片也回應：「我也覺得好像姐夫，可能大家都太關心S跟姐夫了」、「真的很像」。