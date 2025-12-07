女星小S（徐熙娣）今年2月痛失姐姊大S（徐熙媛），目前仍停工療傷中，近日她收到台北101董座賈永婕的邀請，為台北101跨年宣導片獻聲，錄音過程中多次哽咽落淚，讓人看了鼻酸。而錄音室外，一名頭戴鴨舌帽的男子，乍看之下神似小S的「姐夫」具俊曄，意外掀起網友討論。對此賈永婕昨（6）日發文澄清，表示具俊曄當天並未到場：「大家看到的是導演。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小S（如圖）今年2月失去姊姊大S，至今情緒不穩、尚未復工。（圖／翻攝自小S臉書）
▲101日前釋出最新形象影片，以《Together, As Always因為有你》為主題，找來小S（徐熙娣）獻聲配音，過程中不免讓她觸景傷情，數度哽咽。（圖／翻攝自小S臉書）
小S停工療傷　獻聲跨年影片數度哽咽

101日前釋出最新形象影片，以《Together, As Always因為有你》為主題，找來小S（徐熙娣）獻聲配音，過程也不免讓她觸景傷情，當唸到「每年都穿著睡衣和家人一起看電視」、「緊緊擁抱」等字句時，小S數度哽咽，讓一旁的賈永婕也心疼說：「看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了⋯⋯。」

具俊曄久違現身？賈永婕還原真相

值得一提的是，影片中一名男子悄悄現身副控室角落，頭戴著鴨舌帽，樣貌與具俊曄有些相似，「久違現身」意外引起網友熱議。對此，賈永婕昨日發文澄清，坦言錄音當天具俊曄並未到場，大家看到的是導演，「但是真的很奇怪，因為導演跟姐夫長得一點都不像，但是不知道為什麼出來的影像就變得很像了」。

▲賈永婕昨（6）日發文澄清，表示具俊曄當天並未到場：「大家看到的是導演。」（圖／賈永婕臉書＠賈永婕的跑跳人生）
▲賈永婕昨日發文澄清，表示具俊曄當天並未到場：「大家看到的是導演。」（圖／賈永婕臉書＠賈永婕的跑跳人生）
賈永婕坦言與小S一度都覺得有一點記憶錯亂，說：「他有來現場嗎？明明沒有啊！」不少網友看完影片也回應：「我也覺得好像姐夫，可能大家都太關心S跟姐夫了」、「真的很像」。

資料來源：賈永婕臉書


看更多小S新聞：

小S金鐘頒獎內幕曝光！女兒Lily加碼羞認男友理想型　2特徵愛上他

痛失摯愛大S！小S女兒Lily不捨具俊曄暴瘦、近況曝光　傷痛難平復

等無小S回歸！薔薔入主《不熙娣》逼瘋吳姍儒　放話露3點全場崩潰

相關新聞

小S配音101煙火影片有洋蔥！大S、具俊曄刺青密碼成國民情書

小S想大S爆哭！10字吐錄音實況：很難，但要好好做完　賈永婕心碎

首個沒大S的跨年！小S獻聲台北101煙火預告片　賈永婕：哭著錄完

小S二女兒18歲了！Lily慶生驚見高壯男背影照　粉絲狂猜官宣戀情