12月可不可熟成紅茶表示，今（7）日「買一送一」高雄新光店、一中太平開幕優惠，新品金蒔燒開吃！UG Tea表示，攜手Uber Eats年末獨家優惠，開喝招牌315、三窨十五茉UG奶茶「買一送一」；一手私藏世界紅茶表示，冬季新品焙茶系列開喝「烏吉焙茶拿鐵」、2款「烏焙焙奶」嚐鮮價69元期間限定優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者手搖飲料最新資訊，本文提供給讀者一次掌握。
可不可熟成紅茶：「買一送一」2大新店開幕優惠！金蒔燒新品
可不可熟成紅茶高雄新光店換上全新視覺回來了，今12月7日「麗春紅茶L買一送一」開幕優惠快喝！提醒大家，限同品項與同尺寸，僅限現場顧客；單筆限買一送一，無法與買5送1併用。
可不可熟成紅茶 高雄新光店 資訊
地址：高雄市苓雅區三多三路232號
時間：平日10:00-22:00／假日11:00-22:00
電話：07-3318090
可不可熟成紅茶一中太平店則以柔和的視覺風格重新詮釋品牌，今12月7日也有「麗春紅茶L買一送一」！還推出路面店首發的「金蒔燒」新品可嚐鮮。提醒大家，限同品項與同尺寸，僅限現場顧客；單筆限買一送一，無法與買5送1併用。
可不可熟成紅茶 一中太平店 資訊
地址：台中市北區太平路87號
時間：10:00-22:00
電話：04-2229-0233
UG Tea：招牌315、三窨十五茉UG奶茶「買一送一」！
UG Tea表示，攜手Uber Eats年末獨家優惠，即日起至12月16日開喝熱賣 「三窨十五茉UG奶茶買一送一」，還有隱藏版 「招牌315買一送一」爽喝三窨十五茉純茶＋低卡烏龍茶凍。
提醒大家，僅適用於Ubereats外送平台之Uber one會員；參與活動之門市以外送平台上實際接單之 UG門市為準，優惠內容將依各門市實際營運情況調整。
一手私藏：冬季限定「焙茶系列」新品優惠！
一手私藏世界紅茶表示，冬季限定推出全新「焙茶系列」，以日本京都起源的焙茶風味為靈感，冬季結合招牌炭焙烏龍開喝深沉順口的茶氣，融合鮮奶推薦「烏吉焙茶拿鐵」、還有加入Q彈琥珀茶凍的「烏焙焙奶」。
一手私藏世界紅茶歡慶冬季新品上市，12月7日前全台門市，到店享「烏吉焙茶拿鐵」特價69元；即日起至12月20日，一手你訂線上點免費領「焙茶新品折金劵」，每劵可折8元（每位會員可領四張）；12月11日至12月27日，全台門市到店享「烏焙焙奶」新品特價69元優惠。
資料來源：可不可熟成紅茶、UG Tea、一手私藏世界紅茶
