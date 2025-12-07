我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市第一分局黃姓女警昨（6）日取締違停期間遭到陳姓男子持斧頭連砍，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，警方訪查陳男身邊友人，透露陳男在同一地方收到2張違停罰單，買晚餐期間被再度開單導致情緒失控，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。台南市長黃偉哲凌晨也透過臉書發文表示，公權力不容挑戰。據了解，黃員在警專32期已任職10多年，應對各種情境駕輕就熟，6日晚間8點半左右獲報，指出在崇善路路邊有有車輛違規停車，由於沿線路邊都是店家，也都畫設紅線，因此也是檢舉熱點之一。案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發單，陳男一開始收下紅單，緊接著就從車內拿出斧頭對著女警連劈，好險致命部位都被防彈背心擋下，但肩膀及背後都有砍傷，在場同仁除立刻將陳男壓制逮捕外，趕忙將黃員送醫急救，好險沒有生命危險。不過陳男友人還是幫他緩頰，指出陳男有露營習慣才會把野戰斧頭放在車上，懷疑是一個月前違停被檢舉收到2次罰單，昨晚買晚餐期間又再次收到罰單，才會讓積壓已久的負面情緒瞬間爆發，直言交通問題若不規畫改善，單靠檢舉加深民眾與政府仇視。台南市長黃偉哲凌晨也透過臉書發文表示，公權力不容挑戰，警方已將嫌疑人依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，市府也會協助受傷員警提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府人員安全與尊嚴。