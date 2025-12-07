明後兩天（12月8日至12月9日）兩天東北季風影響，北台灣、宜蘭會有大雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，未來一周北台灣早晚要留意15度以下氣溫，中南部日夜溫差大；周六（12月13日）有更強的冷空氣，下周日（12月14日）有機會達到冷氣團等級，北台灣白天僅16至18度，中北部、東北部低溫剩10至12度。

東北季風率先襲台　北部、宜蘭下大雨

吳聖宇指出，今（7）日大台北東側、宜蘭、北花蓮、南台東、恆春半島有零星降雨，不過對外出影響不大，西半部也晴到多雲；北部、東半部白天高溫24至26度，中南部26至28度，不過今晚到明晨，在中北部、東北部空曠地區，仍要留意輻射冷卻帶來的低溫，有機會降到13至15度左右。

吳聖宇提及，明天東北季風南下，中高層有短波槽掠過，北部山區、宜蘭會有較大雨勢，中南部雲量增多；苗栗以北、宜蘭白天高溫降到21至23度，中部及花東白天仍有24至26度，南部27至28度，明晚到周三清晨，中北部、東北部局部空曠地區，低溫有機會降到15度以下，要注意溫差變化。

▲東北季風影響，周一、周二在北台灣、宜蘭降雨明顯，會有較大雨勢，中南部雲量也增多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周間回暖放晴　早晚溫差極大

周二大台北東側、宜蘭、花東、恆春半島仍有短暫陣雨，但降雨會逐漸減少，新竹以北、宜蘭白天高溫維持在21至23度，花東23至25度，苗栗以南26至28度，周二晚上到周三清晨，中北部、東北部空曠地區還是有可能降到15度以下。

吳聖宇說明，周三至周五（12月10日至12月12日）天氣變化不大，北部、東半部有局部短暫陣雨，白天高溫24至26度，中南部26至28度或以上，冬天的感覺不明顯，只有中北部、東北部空曠地區，夜間的局部低溫降到15度上下，日夜溫差明顯。

▲周一、周二第一波東北季風報到，周三至周五冷空氣減弱，白天回暖，周六更強冷空氣報到。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）。
入冬首波冷氣團襲台　最冷跌破10度

吳聖宇提醒，周六下半天，更強的冷空氣南下，中北部、東北部低溫降到13度以下，南部、花東降到17度上下；下周日，北台灣白天只剩下16至18度，中部、花蓮也降到20度以下，南部、台東則是21至23度。

吳聖宇強調，下周日晚間到下周一清晨（12月15日），將會是溫度的最低點，中北部、東北部空曠地區低溫10至12度，台北市低溫會不會低於14.4度值得觀察，可能有機會成為入冬以來第一波大陸冷氣團，南部、花東空曠區低溫也只有14度以下，預估明顯回暖的時間，要等到下周二（12月16日）白天。

▲東北季風、冷氣團、強烈冷氣團、寒流、霸王級寒流有多冷，冷空氣分類定義一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲東北季風、冷氣團、強烈冷氣團、寒流、霸王級寒流有多冷，冷空氣分類定義一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書

