我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士與陣中年輕前鋒庫明加的關係已近乎破裂。自從1月15日庫明加正式要求被交易以來，雖然總教練科爾（Steve Kerr）曾試圖安撫，但顯然效果有限。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管巴特勒的傷病讓球隊戰力大受打擊，但勇士高層已明確表態不會將其擺上貨架。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶（ACL）斷裂賽季報銷後，正積極在2月5日交易截止日前重新整頓陣容。根據NBA美國職籃（National Basketball Association）資深記者Marc Stein的最新報導，勇士隊目前正認真考慮一項涉及邁阿密熱火隊的交易，計畫送出已提出交易請求的新星庫明加（Jonathan Kuminga），以換回昔日冠軍功臣威金斯（Andrew Wiggins）。威金斯曾在2020年至2025年期間效力於勇士隊，更是2021-22賽季奪冠的核心成員。去年2月，勇士為了得到巴特勒將威金斯交易至熱火。然而隨著巴特勒整季報銷，勇士急需一名熟悉體系、防守優異且能穩定得分的側翼前鋒。本賽季威金斯在熱火表現穩定，場均貢獻15.9分、4.9籃板，三分球命中率來到生涯新高的39.8%。Stein 指出，讓威金斯重返灣區已成為勇士內部評估的重要方案之一，他的回歸被認為能無縫接軌柯瑞（Stephen Curry）的體系，即刻填補側翼空缺。另一方面，勇士與陣中年輕前鋒庫明加的關係已近乎破裂。自從1月15日庫明加正式要求被交易以來，雖然總教練科爾（Steve Kerr）曾試圖安撫，但顯然效果有限。熱火隊過去在庫明加成為受限制自由球員期間就曾對其展現興趣，這讓雙方的交易具有極高的可行性。有趣的是，去年勇士就和熱火進行過交易，當時用威金斯換來了巴特勒（Jimmy Butler），如果當時就用庫明加作為交易主體，說不定球隊側翼能有更恐怖的戰力。不過當時庫明加的合約難以匹配巴特勒的價碼，還需要另加匹配籌碼。儘管巴特勒的傷病讓球隊戰力大受打擊，但勇士高層已明確表態不會將其擺上貨架。總經理鄧利維（Mike Dunleavy）表示，他無法想像交易巴特勒的畫面，並強調：「我的願景是讓他明年像去年剛到來時一樣，為球隊提供動力。」Stein也透露，巴特勒已經獲得勇士隊的「強力保證」，球團希望他下個賽季回歸，並要求他無視任何關於交易的市場傳聞。巴特勒下賽季將背負5680萬美元的薪資空間，球團仍對這位36歲的老將抱持高度信任，認為他的比賽風格能讓他在傷癒後依然保持長期影響力。