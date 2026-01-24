台灣汽車市場去年4月受到美國關稅重創，最後從第三季開始慢慢加溫拉尾盤，有人買車選擇便宜國產車，有人則選擇進口豪車。然而根據2025年最新豪華進口休旅車銷售排行榜，熱銷車款由特斯拉Model Y終於登上冠軍寶座，打敗過去常勝軍Lexus的NX車型，這是史上有純電車輛登上年度銷售冠軍，實屬難得。
台灣2025豪華進口休旅車排行榜出爐！特斯拉Model Y終於登頂
根據《U-Car》報導，銷量最大的運動休旅市場、國內進口豪華品牌競爭相當激烈，其中2025年變動最大的，就是已經連續在2023年、2024年都拿下年度排行榜第2的Tesla Model Y，在2025年終於登頂成為熱銷車款冠軍，是首度超越常勝軍Lexus NX，同時也是史上首款純電車型拿下第一，相當具有歷史意義；第三名則是「Mercedes-Benz GLC」，跟去年成績一樣持平。
至於第四名至第十名車型，依序為「Lexus RX」、「Lexus UX」、「Mercedes-Benz GLA/EQA」、「BMW X1/iX1」、「BMW X3」、「Lexus LBX」以及「BMW X2/iX2」。
特斯拉Model Y有錢人買爆！排行榜分析「堅強實力崛起」
然而仔細看年度排行榜數據的話，會發現特斯拉Model Y的冠軍含金量真的非常高，該台車在2025年度一共賣出1萬3384輛，總計單月冠軍一共有6次，然而最厲害的是，有4個月因為車輛到港問題，該台車型連前10名都排不上，但沒想到僅憑8個月的銷售量，就打下Lexus NX、M-Benz GLC全年銷售月車數。
以最近來看，10月、11月特斯拉Model Y都不在排行榜前10名內，結果12月又加上汽車市場回溫，單月竟然賣出5124輛的成績，比當月第二名Lexus NX的757輛高出將近7倍，爆發力真的非常驚人，尤其6次的單月冠軍，有5次都是集中在下半年居多，顯見特斯拉Model Y，已經成為台灣有錢人下半年購買豪華進口休旅車的首選。
特斯拉Model Y每輛190萬特色一次看！AI浪潮「特斯拉成先驅」卡好位
目前台灣特斯拉提供RWD後輪驅動與Long Range全輪驅動兩款車型，前者起價189.99萬起、後者則是229.99萬起，以Long Range全輪驅動車款來看，有最高603公里續航表現，0至100公里只要4.8秒，兩款車型不僅外觀導入全新車頭造型與車尾一貫穿式尾燈，內裝也大幅度升級，包括15.4吋高解析度中央觸控螢幕、後排8吋觸控螢幕等，高科技感拉到最滿。
近幾年隨著AI浪潮來襲，特斯拉的高科技特性成為先驅，早就卡到好位置，即便一台車要價190萬元，依舊還是讓車主甘願掏錢入手，特斯拉最大的成功，並不只是將電動車開發出來，而是成為AI、能源以及未來科技化的整合，從特斯拉演變的過程，民眾可以看見科技的進步以及落實，並且真正享受它。特斯拉從先驅到搭上AI浪潮讓台灣人買單，到底只是曇花一現的爆款，還是能持續制裁豪華進口汽車市場，今年我們就一起等著看銷售成績囉！
資料來源：《U-Car》、特斯拉官網
