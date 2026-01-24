我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣2025豪華進口休旅車排行榜出爐！特斯拉Model Y終於登頂

連續在2023年、2024年都拿下年度排行榜第2的Tesla Model Y，在2025年終於登頂成為熱銷車款冠軍

同時也是史上首款純電車型拿下第一

▲特斯拉Model Y終於在2025年拿下「進口豪華休旅車」的銷量冠軍寶座，擊退強敵Lexus、賓士等大牌。（圖/特斯拉官網）

特斯拉Model Y有錢人買爆！排行榜分析「堅強實力崛起」

但沒想到僅憑8個月的銷售量，就打下Lexus NX、M-Benz GLC全年銷售月車數。

單月竟然賣出5124輛的成績，比當月第二名Lexus NX的757輛高出將近7倍，爆發力真的非常驚人

▲特斯拉Model Y在2025年度一共賣出1萬3384輛，總計單月冠軍一共有6次，其中還有車輛到港問題有銷售空窗期長達4個月，但依舊成為台灣有錢人買進口豪華休旅車首選之一。（圖/特斯拉官網）

特斯拉Model Y每輛190萬特色一次看！AI浪潮「特斯拉成先驅」卡好位

RWD後輪驅動與Long Range全輪驅動兩款車型，前者起價189.99萬起、後者則是229.99萬起

▲特斯拉Model Y最低起售價190萬元上下依舊賣到嚇嚇叫，高科技感在AI浪潮來襲之後更加備受關注。（圖/特斯拉官網）

特斯拉最大的成功，並不只是將電動車開發出來，而是成為AI、能源以及未來科技化的整合