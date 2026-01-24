美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（24）日上午9點原本預計要挑戰徒手攀爬台北101，並透過Netflix全程直播，但因天候狀況不佳臨時取消，將延期至明日同一時間。對此，一名Threads網友拋出一個有趣的提問：「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」留言區瞬間湧入大批「亞洲子女」模擬爸媽金句，貼文曝光後引起熱議，許多網友表示既視感太強烈，紛紛笑喊：「看完留言PTSD都發作了。」
換台灣人爬101會怎樣？留言區模擬「亞洲家長」台詞笑爆
隨著霍諾德攀登101的話題熱度升高，一名網友在Threads上拋出一個有趣的問題：「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」貼文曝光後，短時間內迅速累積3.3萬讚、106萬瀏覽次數以及1323則留言，不少「亞洲子女」火速趕到留言區模擬台灣爸媽的台詞。
亞洲家長10大金句
◼︎「數到三，給我下來。」
◼︎「同學叫你去就去？」
◼︎「敢爬那麼高，也沒見你爬到頂大。」
◼︎「你要是把這精神拿來讀書，不知道可以考多好。」
◼︎「你有人家厲害嗎？正事不做，老學人家搞那些有的沒有的。」
◼︎「你住美國的表弟，13歲就爬過了。」
◼︎「你爬，你爬了就不要回來了。」
◼︎「不好好讀書，爬那個對你的人生有幫助嗎？」
◼︎「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101。」
◼︎「我跟你說啦，我朋友的女兒的小孩就是這樣出事情的。」
不少台灣網友見狀，既視感瞬間撲面而來，不禁笑瘋直呼：「看完留言PTSD都發作了」、「每句話從小到大一定有聽過哈哈哈」、「真的都是亞洲媽媽會說的話」、「好親切的留言區，都是我小時候被唸過的台詞」、「耳熟到好可怕好心酸」、「整個留言區都讓亞洲子女Emotional damage（精神攻擊）」。就連賈永婕都留言笑喊：「給我去罰站！不准動！」
霍諾德攀爬101臨時取消延期！台北下雨、101大樓消失
霍諾德原訂今日早上9時準時挑戰徒手攀登101，現場擠滿大批民眾、媒體守候，但一早就下起綿綿小雨，《NOWNEWS今日新聞》記者現場體感又濕又冷，甚至從YouTube「象山看台北 - 4K即時影像」即時直播畫面可見，台北101從清晨4時開始能見度變差，鏡頭被雨滴以及霧氣環繞，今日上午大半截101大樓幾乎消失看不見。
Netflix官方因此臨時宣布，因為天候狀況，《赤手獨攀台北101:直播》目前先延期。消息曝光後，許多現場民眾雖難掩失望，但也坦言安全才是第一考量。台北101董事長賈永婕則回應《NOWNEWS今日新聞》：「確定改期，一切值得等待的！」
霍諾德透過IG回應，表示對於下雨延期感到遺憾，但天公不作美也是沒辦法的事，台北是一座美麗的城市，他今天打算外出去健行，希望明天能有機會攀登101大樓，也很感謝大家的支持。
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著霍諾德攀登101的話題熱度升高，一名網友在Threads上拋出一個有趣的問題：「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」貼文曝光後，短時間內迅速累積3.3萬讚、106萬瀏覽次數以及1323則留言，不少「亞洲子女」火速趕到留言區模擬台灣爸媽的台詞。
◼︎「數到三，給我下來。」
◼︎「同學叫你去就去？」
◼︎「敢爬那麼高，也沒見你爬到頂大。」
◼︎「你要是把這精神拿來讀書，不知道可以考多好。」
◼︎「你有人家厲害嗎？正事不做，老學人家搞那些有的沒有的。」
◼︎「你住美國的表弟，13歲就爬過了。」
◼︎「你爬，你爬了就不要回來了。」
◼︎「不好好讀書，爬那個對你的人生有幫助嗎？」
◼︎「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101。」
◼︎「我跟你說啦，我朋友的女兒的小孩就是這樣出事情的。」
不少台灣網友見狀，既視感瞬間撲面而來，不禁笑瘋直呼：「看完留言PTSD都發作了」、「每句話從小到大一定有聽過哈哈哈」、「真的都是亞洲媽媽會說的話」、「好親切的留言區，都是我小時候被唸過的台詞」、「耳熟到好可怕好心酸」、「整個留言區都讓亞洲子女Emotional damage（精神攻擊）」。就連賈永婕都留言笑喊：「給我去罰站！不准動！」
霍諾德攀爬101臨時取消延期！台北下雨、101大樓消失
霍諾德原訂今日早上9時準時挑戰徒手攀登101，現場擠滿大批民眾、媒體守候，但一早就下起綿綿小雨，《NOWNEWS今日新聞》記者現場體感又濕又冷，甚至從YouTube「象山看台北 - 4K即時影像」即時直播畫面可見，台北101從清晨4時開始能見度變差，鏡頭被雨滴以及霧氣環繞，今日上午大半截101大樓幾乎消失看不見。
霍諾德透過IG回應，表示對於下雨延期感到遺憾，但天公不作美也是沒辦法的事，台北是一座美麗的城市，他今天打算外出去健行，希望明天能有機會攀登101大樓，也很感謝大家的支持。
更多「攀登101」相關新聞。