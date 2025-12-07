我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳尊（左）有女萬事足，先前還帶全家人朝聖泰勒絲在澳洲的演唱會。（圖／翻攝自吳尊微博）

飛輪海合體？吳尊給出四字箴言

15歲女兒帶男友回家？吳尊警鈴大作：沒有

F4即使四缺一，依舊要舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，甚至還有五月天阿信、周杰倫助陣，豪華陣容集結了回憶殺。既然F4都能動起來，那當年的飛輪海呢？吳尊昨（6）日在澳門出席網球活動時，被媒體追問，結果他的回答很淡定：「順其自然。」但一聊到寶貝女兒談戀愛，他馬上強調：「沒有。」看著言承旭、周渝民、吳建豪重出江湖，外界都在看飛輪海有沒有機會跟進？對此，正在澳門打網球的吳尊，面對港媒追問並沒有迴避，但給出的答案卻很佛系：「順其自然。」吳尊透露，自己其實跟前隊友們都有聯絡，只是大家各忙各的，「網友」當很久，見面次數真的不多。這番話聽在資深粉絲耳裡，大概就是還需要等待機緣的意思。雖然聊合體很淡定，但聊到女兒就不一樣了。吳尊的大女兒如今已是亭亭玉立的15歲少女，媒體追問：「有沒有帶男朋友回家？」吳尊強調：「沒有！」不過身為開明好爸爸，他表示自己其實不擔心女兒談戀愛，態度很開放。他對未來的「潛在女婿」喊話：「如果女兒有男友，一定要帶回來吃飯見面，讓我了解一下。」飛輪海由吳尊、汪東城、炎亞綸、辰亦儒組成，於2005年出道，因主演偶像劇《終極一班》迅速爆紅。留下戲劇作品包括《花樣少年少女》、《公主小妹》，在樂壇也有多首傳唱金曲，如：〈只對你有感覺〉、〈我有我的Young〉。2011年因吳尊退團而暫停團體活動，成員目前各自單飛發展。