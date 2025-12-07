我是廣告 請繼續往下閱讀

劉世芳：是要反對警政署打擊犯罪？

北市府：這到底是內政部，還是中宣部？

內政部近日宣布封鎖小紅書，引爆民眾怒火，台北市長蔣萬安更嗆，行政院長卓榮泰現在是要用言論不自由，對付言論不自由嗎。對此，內政部長劉世芳今（7）日引「小偷」反嗆，有小偷到你家時，你跟他說「好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就表示台灣是沒有法治的社會，這樣子怎麼會叫箝制言論自由呢？內政部宣布禁小紅書風波持續延燒，行政院長卓榮泰在專訪表示，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由。台北市長蔣萬安則諷刺，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。對此，劉世芳今天受訪時回應，第一，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，「我們內政部警政署刑事局所處分的是根據詐防條例的42條，來龍去脈大家都非常清楚」。劉世芳說，但裡面有人濫用侵犯或牽制言論自由的部分，倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪，因為小紅書並沒有在台灣落地，並不遵守台灣自由法治和相關的規範。劉世芳比喻，就好像有小偷到你家時，你跟他說「好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就表示台灣是沒有法治的社會，這樣子怎麼會叫箝制言論自由呢？對此，台北市政府副發言人蔡畹鎣回應，蔣萬安已多次清楚說明：「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。蔡畹鎣表示，劉世芳的發言就是刻意扭曲事實。數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。蔡畹鎣反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問「這到底是內政部，還是中宣部？」