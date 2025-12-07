我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市八里區龍米路一段今天清晨4時許一間木工工廠發生火警，由於廠內堆滿易燃木造物，鐵皮隔間不具阻隔延燒時效，加上風勢助長，火勢大作，大火延燒三間工廠、濃煙竄出，近百坪廠房遭焚毀。消防局獲報出動159名警義消前往搶救，凌晨5時44分順利撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因待調查釐清。消防提醒，八里區及鄰近地區民眾應緊閉門窗、外出配戴口罩。警消指出，今天清晨4時接獲通報，八里區龍米路一段某木工工廠起火燃燒，有延燒之虞，消防局調派人車共60車159人前往搶救。警消指出，由於現場火勢猛烈，濃煙直竄，共延燒三間工廠，經切割破壞鐵皮廠房大門進行灌救，於5時許控制火勢，火勢於5時11分控制，5時44分熄滅，疏散7名民眾，所幸無人受傷。消防局表示，初估火勢延燒廠房面積約300平方公尺。消防局提醒，由於風勢助長，火場燒熔氣味四散，消防單位呼籲八里、五股、林口及台北市社子一帶居民防範空汙，外出配戴口罩因應。