2025 AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）頒獎典禮今年在高雄舉辦，主持人IVE成員張員瑛愛慘台灣手搖飲料，被粉絲捕捉到在台下休息空檔時間，「一手拿一杯、一次喝兩杯」的超狂畫面，而且直到上台前最後一刻，手裡還捨不得拿走。掀起大家瘋猜「是哪家？難道還是西瓜烏龍？」老賴茶棧向《NOWNEWS今日新聞》證實表示：「張員瑛連喝2杯手搖，是老賴茶棧的！」
今年韓國年度娛樂盛事AAA頒獎典禮，移師到台灣在高雄世運主場館盛大舉行，由IVE成員張員瑛攜手2PM李俊昊共同主持，高達40組藝人出席表演，星光熠熠。真人芭比娃娃張員瑛愛慘手搖飲料，被粉絲捕捉到帶貨台灣品牌又一家。
Threads上有粉絲捕捉到張員瑛在台下休息空檔時間，狂喝手搖飲料「一手拿一杯、一次喝兩杯」的精彩畫面，而且喝飲料的表情好可愛，還邊喝邊陶醉地搖頭晃腦，被發現豪邁2杯交換著喝的張員瑛，也瞪大眼睛露出開心表情。甚至被直擊到上台前最後一刻，手裡都還捨不得拿走手搖飲料。
讓網友瘋傳狂猜「是哪家？難道還是西瓜烏龍？」內行人已經放大截圖透露：「是老賴的杯子沒錯」、「老賴的沒錯」。手搖飲料品牌老賴茶棧向《NOWNEWS今日新聞》證實表示：「AAA頒獎典禮上，張員瑛連喝2杯手搖，是老賴茶棧的！」
老賴茶棧表示：「張員瑛是真心喜歡主動喝的，非常開心！！🤩 飲料跟糖冰等我們確認會再正式公佈」。請各位粉絲鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手消息。
資料來源： AAA、老賴茶棧
