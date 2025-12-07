我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市觀光局日前將一份「局長內部參考資料」誤傳給議員，內容披露，高市府號稱觀光人次全國第一，但114年上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，挨轟「市府美化數字欺騙市民」。對此，觀光局解釋，旅館分為觀光旅館與一般旅館，單以觀光旅館或個別行政區數據，不足以反映高雄整體旅館市場。高雄市議會總預日前發生意外插曲。高雄市觀光局在回覆市議員鄭安秝的資料請求時，竟誤將標註為「局長內部參考資料」的文件直接傳給議員，內容與對外版本明顯不符，引發議會批評市府刻意隱匿不利數據。國民黨高雄市議員邱于軒在臉書貼文指出，市府長期強調高雄觀光人次名列全國第一，但實際旅宿市場卻持續下滑，根據外流資料，觀光局對外僅表示「市中心觀光旅館住房率達六至七成」，然而，該份資料顯示，114年上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，前鎮區更僅34％，證明觀光局掌握真實數據卻選擇「避重就輕」，對議會「睜眼說瞎話」。對此，高雄市政府觀光局表示，旅館分為觀光旅館與一般旅館，高雄市全市旅館房間數約23,000間，觀光旅館約3,500房，占全市總房間數的15%。單以觀光旅館或個別行政區數據不足以反映高雄整體旅館市場。又，高雄10家觀光旅館位於8處不同行政區，部分行政區僅有一間觀光旅館，倘以單一行政區之觀光旅館住房率論斷全市整體住房率，明顯失準。觀光局表示，分析觀光產業發展與市場趨勢，應回歸整體客觀數據；依據交通部觀光署統計數據，高雄市旅館今年（114）1-6月平均住宿與去年同期相比 ，住宿率、營運收入、住宿人次等主要指標皆較去年同期成長，整體住宿率及旅宿業營收等，高雄成長率均為六都第一。倘遇週末、大型活動或演唱會期間，高雄住房率不僅逾八成，甚至市區滿房外溢其他縣市；顯示觀光旅遊市場需求穩定成長，高雄觀光發展與產業榮景持續攀升。