官方證實是「冬瓜檸檬全糖多冰」！眼尖粉絲好奇「真的有人喝冬瓜還會再加糖的？

」釣出老賴茶棧小編表示：「因為冬瓜剛好不能調甜度」。

▲老賴茶棧證實「張員瑛同款」是冬瓜檸檬全糖多冰。（圖／翻攝老賴茶棧Threads＠liketeashop）

官方最新證實：「張員瑛AAA喝的是『冬瓜檸檬全糖多冰』」，

釣出老賴茶棧小編表示：「因為冬瓜剛好不能調甜度」，忍不住說明「因為冬瓜本真有甜度，不能調整，沒有另外加糖」。

▲張員瑛AAA同款，帶貨老賴茶棧「冬瓜檸檬」全糖多冰。（圖／老賴茶棧liketeashop.com）

▲AAA張員瑛愛慘台灣手搖飲料！被目擊上台前最後一刻還捨不得拿走。（圖／翻攝自Threads）