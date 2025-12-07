2025 AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）高雄順利落幕，主持人IVE成員張員瑛帶貨台灣手搖飲料老賴茶棧，超狂「一手拿一杯、一次喝兩杯」畫面曝光瘋傳，現在Threads爆紅討論「張員瑛老賴茶棧喝什麼？」官方證實是「冬瓜檸檬全糖多冰」！眼尖粉絲好奇「真的有人喝冬瓜還會再加糖的？」釣出老賴茶棧小編表示：「因為冬瓜剛好不能調甜度」。提醒想朝聖的粉絲朋友，快記下偶像同款飲料糖冰菜單。
2025 AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）頒獎典禮在高雄世運主場館順利落幕，主持人IVE成員張員瑛愛慘台灣手搖飲料又成帶貨王，現在「張員瑛同款」飲料被神出！被粉絲捕捉到在台下休息空檔時間，「一手拿一杯、一次喝兩杯」的超狂畫面；另一視角也看出張員瑛直到上台前最後一刻，手裡還捨不得拿走紅色包裝的手搖飲料。
目前在Threads掀起大家瘋猜，「張員瑛AAA喝哪家？難道還是西瓜烏龍？」有內行粉絲搶先看出，全紅色飲料杯正是目前老賴茶棧的杯子。而老賴茶棧也向《NOWNEWS今日新聞》證實表示：「AAA頒獎典禮上，張員瑛連喝2杯手搖，是老賴茶棧的！張員瑛是真心喜歡主動喝的，非常開心！」
官方最新證實：「張員瑛AAA喝的是『冬瓜檸檬全糖多冰』」，讓歌迷直呼：「她真的很愛水果系列XD」；有眼尖粉絲好奇「真的有人喝冬瓜還會再加糖的？」釣出老賴茶棧小編表示：「因為冬瓜剛好不能調甜度」，忍不住說明「因為冬瓜本真有甜度，不能調整，沒有另外加糖」。建議想朝聖的粉絲朋友，可以記下偶像同款飲料糖冰菜單。
資料來源： AAA、老賴茶棧、Threads
