高雄一名62歲鄧姓男子，於上個月20日獨爬柴山，獨居的他，失蹤消息直到樓下早餐店房客要繳租金才發現，失聯至今已長達17天，警方昨天破門發現其手機在家，追查發現機車停在龍泉寺登山口，緊急通報相關單位入山搜救，目前仍在找尋中。由於鄧男沒帶手機，無法追蹤定位，只能全面搜山，相當棘手。鄧男弟弟著急在臉書發文，提供僅有線索：哥哥平時喜歡走小徑、不走木棧道、常去鐘乳石洞，希望山友能多看兩眼。最後身影也曝光，穿著白色長袖T恤、深色長褲，背著一個包包，朝登山口走去，消失在監視器中。警方5日凌晨接獲通報，一名鄧男登山失聯，隨即於當日上午8時與相關單位集結進行全面搜山。至今尚未尋獲被協尋人，搜救行動並未停止，相關單位持續加強搜尋範圍，期望能盡快找到鄧男。據了解，鄧男平時獨居，個性低調且獨來獨往。「柴山」對他而言是第二個家，擁有10多年山齡，熟悉各條小徑。失蹤消息是因早餐店租客要繳房租卻聯絡不上，擔心發生意外報警後破門進入，發現鄧男手機留在家中，無法利用科技協尋，只能仰賴人工搜山方式。家屬焦急上網發文協尋，指出鄧男熱愛登山，不少山友看到照片都有股熟悉感，有人認出他是「柴山達人小鄧」，平時不喜歡拍照，對柴山路況相當熟悉，推斷可能獨自入山後發生意外。有熱心網友回報，20日下午2點左右，曾在一線天附近見過鄧男身影。鼓山分局5日上午8時起，會同消防局、壽山國家公園警察隊等多個單位入山搜尋，範圍涵蓋鐘乳石洞、一線天及周邊多條小路。截至目前仍未尋獲失聯者。搜救人員今將持續深入地形複雜區域搜尋，並呼籲山友若自11月20日後於柴山各路段看過可疑跡象，請立即通報警方，以助縮小搜尋範圍。