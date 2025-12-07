我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖馬公市6日凌晨3時30分發生一起酒駕肇事事故，1名20歲陳姓男子駕車由三多路右轉文光路，在文光統一超商旁直接撞擊停放路邊車輛及中華電信電箱，深夜巨響驚醒不少酣睡中住戶，紛紛出門查看，現場混亂零件四散，情況相當危險，警方趕抵為駕駛進行酒測，酒測值高達0.9。警方調查，陳男駕駛白色休旅車，行經三多路右轉文光路時疑因車速過快、未保持安全距離，失控撞上對向停放的銀色自小客車，撞擊力道強大，不僅將2車零件撞得四散，連陳男車輛前方車牌也噴飛，甚至波及路旁中華電信電箱，造成設備損壞。由於發生時間在深夜，鄰近多數住戶都在睡夢之中，被連續2聲撞擊巨響驚醒，紛紛出門查看，並報警處理，馬公警分局交通分隊處理員警對肇事陳男，實施呼氣式酒精濃度值檢測，測得酒測值為0.90MG/L，遂依酒駕肇事公共危險罪嫌偵辦，並由員警向鄰近住戶借用打掃工具清理路面障礙。據了解，涉嫌酒駕的陳姓男子，今年已2度遭到警方查獲酒駕，前一次斷送其大好前程，被迫由職業軍人退伍，現只能四處打零工，租住在馬公重光里，他向警方供稱，當晚與友人喝下約6瓶啤酒後便自行駕車返家途中發生意外。因陳姓民眾無毒品前科，外表也無異狀，同時身上未飄散毒品惡臭，所以警方並未進行毒測。