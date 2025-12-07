我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部近日宣布封鎖小紅書，引爆民眾怒火，台北市長蔣萬安更嗆，反中反到自己變成共產黨，卻遭內政部長劉世芳嗆，「是反對警政署打擊犯罪？」對此，台北市政府副發言人蔡畹鎣回應，蔣萬安已多次清楚說明，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致」，全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？更質疑「這到底是內政部，還是中宣部？」禁小紅書風波延燒，蔣萬安昨諷刺，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。反遭劉世芳嗆聲，台灣是自由民主法治社會，沒有共產黨，處分小紅書是依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條。倒覺得要請教提出這樣論調的人，是反對警政署打擊犯罪？對此，蔡畹鎣回應，蔣萬安已多次清楚說明，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。蔡畹鎣表示，劉世芳的發言就是刻意扭曲事實。數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。蔡畹鎣反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問：這到底是內政部，還是中宣部？