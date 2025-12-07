「吳麗萍你好像搭丟賽」在台首唱看不過癮，繼AAA昨（6）日落幕，「ACON 2025音樂節」緊接著今（7）日下午5時在高雄世運主場館開唱，13組歌手、團體共50首以上歌曲華麗演出，長達約4小時開放LINE TV等平台全程直播免費線上看。《NOWNEWS今日新聞》整理ACON 2025「直播連結、轉播平台、表演陣容」重點給讀者一文快速掌握。
🟡AAA是什麼活動、和ACON音樂節哪裡不同？
◼︎AAA：昨（6）日在高雄世運登場的AAA活動，是韓國年度「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」，每年輪流在韓國、亞洲海外舉辦，表揚表現突出歌手、偶像團體，以及電視、電影演員與創作者。今年10周年首度登台，移師到高雄舉辦，有走紅毯橋段、頒獎典禮、搭配表演形式。
◼︎ACON：紀念AAA邁入10周年，今年加碼舉辦首屆AAA音樂節「ACON 」，緊接著今（7）日下午5時在高雄世運主場館開唱，是一場大型聯合演唱會，由13組歌手、團體輪番登場，共演出超過50首歌曲，預計演出4小時。除了售票入場，沒買到票也能免費線上看直播。
🟡ACON 2025音樂節活動時間、地點
◼︎日期：12月7日周日下午5時
◼︎時間：13:30彩排觀眾進場、15:00彩排、16:00一般觀眾進場、17:00表演正式開始
◼︎地點：高雄國家體育場（世運主場館）
🟡ACON 2025音樂節直播連結、轉播平台整理
◼︎台灣電視轉播：三立都會台CH30（18:00播出）
◼︎台灣線上直播：LINE TV（17:15直播，直播連結點此），免費用戶也能線上看
◼︎其他地區收看：Weverse、UNEXT、MeWatch、MyTV、TrueVisions Now等平台
🟡ACON 2025音樂節主持人、表演陣容、亮點整理
ACON 2025音樂節亮點搶先看，演戲、主持、歌手三棲全能藝人李濬榮，將擔任ACON音樂節主持人，並以歌手身份進行特別表演。擁有歌唱實力的演員李伊庚也會現場LIVE演唱抒情歌，在台灣首次正式演出的組合則有AHOF、NEXZ。
◼︎ACON音樂節主持人：演員李濬榮、i-dle成員葉舒華、男團Cravity成員Allen、女團Kiiikiii成員Sui，共4人搭檔主持。
◼︎ACON音樂節表演陣容：NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、SB19、ATEEZ、WOODZ、YENA、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、李伊庚。
資料來源：IG「aaa2025_10th」、LINE TV
我是廣告 請繼續往下閱讀
◼︎AAA：昨（6）日在高雄世運登場的AAA活動，是韓國年度「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」，每年輪流在韓國、亞洲海外舉辦，表揚表現突出歌手、偶像團體，以及電視、電影演員與創作者。今年10周年首度登台，移師到高雄舉辦，有走紅毯橋段、頒獎典禮、搭配表演形式。
◼︎ACON：紀念AAA邁入10周年，今年加碼舉辦首屆AAA音樂節「ACON 」，緊接著今（7）日下午5時在高雄世運主場館開唱，是一場大型聯合演唱會，由13組歌手、團體輪番登場，共演出超過50首歌曲，預計演出4小時。除了售票入場，沒買到票也能免費線上看直播。
◼︎日期：12月7日周日下午5時
◼︎時間：13:30彩排觀眾進場、15:00彩排、16:00一般觀眾進場、17:00表演正式開始
◼︎地點：高雄國家體育場（世運主場館）
🟡ACON 2025音樂節直播連結、轉播平台整理
◼︎台灣電視轉播：三立都會台CH30（18:00播出）
◼︎台灣線上直播：LINE TV（17:15直播，直播連結點此），免費用戶也能線上看
◼︎其他地區收看：Weverse、UNEXT、MeWatch、MyTV、TrueVisions Now等平台
ACON 2025音樂節亮點搶先看，演戲、主持、歌手三棲全能藝人李濬榮，將擔任ACON音樂節主持人，並以歌手身份進行特別表演。擁有歌唱實力的演員李伊庚也會現場LIVE演唱抒情歌，在台灣首次正式演出的組合則有AHOF、NEXZ。
◼︎ACON音樂節表演陣容：NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、SB19、ATEEZ、WOODZ、YENA、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、李伊庚。