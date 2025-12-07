麥當勞表示，台灣也吃得到日本麥當勞同款，官方證實12月10日開賣「巧克力三角派」！這款被譽為神級甜點的巧克力三角派，外層酥脆派皮中包覆熱呼呼的巧克力奶油，一咬爆漿、濃郁風味大受歡迎。現在台灣總算也吃得到，台灣麥當勞表示：「預定12月8日（週一）公布產品相關資訊，12月10日正式上市，敬請期待。」
台灣麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」！日本同款甜點
日本同款神級甜點「巧克力三角派」即將登台！日本「三角チョコパイ」台灣翻譯為「巧克力三角派」，主打溫暖融化的巧克力奶油內餡、略帶杏仁口感，外層包裹著酥脆的派皮，剛拿到手熱呼呼的狀態，一咬爆漿、迸發濃郁風味，在日本大受歡迎。現在台灣總算也吃得到！
台灣麥當勞證實，「預定12月8日（週一）公布產品相關資訊，12月10日正式上市，敬請期待。」
繼厚鬆餅堡掀起炫風！日本神級新品再登台
台灣麥當勞去年2024年11月，開賣日韓熱賣的「McGriddles楓糖厚鬆餅堡」，掀起全台早起爆購潮、光速賣完；今年4月備戰230萬顆數量回歸。
年底12月，台灣麥當勞再度引進日本神級新品「巧克力三角派」！是不少人出國玩都愛吃的爆餡甜點，在日本還有草莓牛奶、提拉米蘇等口味，好令人流口水。
資料來源：台灣麥當勞、日本麥當勞
