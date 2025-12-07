我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金裕貞被cue到撒嬌環節秒僵掉，可愛又尷尬模樣讓大家都笑翻。（圖／WEVERSE）

韓國年度娛樂盛事AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典），在昨（6）日於高雄世運主場館圓滿落幕。其中，男團TWS示範了一段新歌〈OVERDRIVE〉的撒嬌舞蹈片段，接著馬上開始隨機cue坐在一旁的藝人們模仿，惠利一被拍到馬上超自然跟上，不只可愛抖肩，還性感咬手指加眨眼，讓現場尖叫聲不斷。而換到金裕貞時，原本大笑的她瞬間僵掉，然後才害羞跟跳，可愛又尷尬的模樣讓大家笑翻直呼：「這就是偶像和演員的差別」。TWS成員道勳、炅潣示範完〈OVERDRIVE〉撒嬌舞蹈片段後，馬上cue到惠利，偶像出身的她超熟練跟上舞蹈動作，完美還原TWS抖肩、咬手指、眨眼等可愛又性感的舞蹈，讓現場尖叫聲不斷。不久後換到童星出身演員金裕貞，只見原本在笑別人的她，看到自己出現在大螢幕上時瞬間僵掉，然後才慢慢開始跟跳，還邊跳邊尷尬到摀臉爆笑。而兩人的差別，也讓粉絲都笑翻直呼「這就是偶像和演員的差別，沒有包袱和有害羞」、「金裕貞前一秒還在笑別人，下一秒自己被cue」、「就是想看這個對比影片，教科書級的超E人v.s大I人」等。除了兩位女星外，新人團體ALLDAY PROJECT成員Tarzzan也被cue到撒嬌片段，只見他緊張到把衣服拉起來摀住臉，然後躲在衣服裡開始抖肩。下一個換《苦盡柑來遇見你》的「哈洗大叔」崔代勳，他先偷偷揮手請鏡頭移開，發現沒成功後，只好雙手抱胸抖肩，還跟著一起咬手指加眨眼，讓現場觀眾都笑翻。AAA在6日出席的演員名單有朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋英宇、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健、李濬榮。表演名單則有NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ Lin（林俊傑）、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiiKiiii、KickFlip、QWER、TWS，近40組藝人共襄盛舉。