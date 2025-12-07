我是廣告 請繼續往下閱讀

小組 重點 看點球隊 A 組 墨西哥主辦國開幕戰 vs 南非 墨西哥、韓國 B 組 加拿大本土作戰 加拿大、瑞士 C 組 巴西硬碰摩洛哥 巴西、摩洛哥、蘇格蘭 D 組 美國主場首戰巴拉圭 美國、澳洲 E 組 德國全新世代登場 德國、象牙海岸 F 組 日本首戰遭遇荷蘭 荷蘭、日本、突尼西亞 G 組 比利時 vs 埃及受矚目 比利時、伊朗 H 組 西班牙對決維德角，烏拉圭受關注 西班牙、烏拉圭 I 組 法國強碰塞內加爾，挪威同組 法國、挪威、塞內加爾 J 組 阿根廷首戰阿爾及利亞 阿根廷、奧地利 K 組 C羅最後一舞？葡萄牙登場 葡萄牙、哥倫比亞 L 組 英格蘭 vs 克羅埃西亞強強對決 英格蘭、克羅埃西亞 【世界杯小組賽出線規則】



48支球隊分到12個不同小組，每組4支球隊。 每組的前2名將會直接晉級世界盃淘汰賽，一共產出24支隊伍; 8支成績最好的小組第3名球隊也將晉級世界盃淘汰賽，共有8支隊伍，總計組成世界盃32強。



小組賽的排名規則的比較順序如下，1.積分；2.凈勝球；3.進球數；4.公平競技分；5.抽籤決定。



📅 2026 世界盃小組賽完整賽程表（台灣時間）



以下皆為「台灣時間」，依各組別整理，方便球迷查詢賽程時間



A 組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽 D



🔸第 1 輪



墨西哥 vs 南非｜ 6/12（五）03:00





韓國 vs 歐洲附加賽 D｜6/12（五）10:00



🔸第 2 輪



歐洲附加賽 D vs 南非｜ 6/19（五）00:00





墨西哥 vs 韓國｜6/19（五）09:00



🔸第 3 輪



歐洲附加賽 D vs 墨西哥｜ 6/25（四）09:00





南非 vs 韓國｜6/25（四）09:00



▲世界盃A組賽程。（圖／取自FIFA） B 組：加拿大、卡達、瑞士、歐洲附加賽 A



第 1 輪



加拿大 vs 歐洲附加賽 A｜ 6/13（六）03:00





卡達 vs 瑞士｜6/14（日）03:00



第 2 輪



瑞士 vs 歐洲附加賽 A｜ 6/19（五）03:00





加拿大 vs 卡達｜6/19（五）06:00



第 3 輪



瑞士 vs 加拿大｜ 6/25（四）03:00





歐洲附加賽 A vs 卡達｜6/25（四）03:00



▲世界盃B組賽程。（圖／取自FIFA） C 組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭



第 1 輪



巴西 vs 摩洛哥｜ 6/14（日）06:00





海地 vs 蘇格蘭｜6/14（日）09:00



第 2 輪



蘇格蘭 vs 摩洛哥｜ 6/20（六）06:00





巴西 vs 海地｜6/20（六）09:00



第 3 輪



蘇格蘭 vs 巴西｜ 6/25（四）06:00





摩洛哥 vs 海地｜6/25（四）06:00



▲世界盃C組賽程。（圖／取自FIFA） D 組：美國、澳大利亞、巴拉圭、歐洲附加賽 C



第 1 輪



美國 vs 巴拉圭｜ 6/13（六）09:00





澳洲 vs 歐洲附加賽 C｜6/13（六）12:00



第 2 輪



歐洲附加賽 C vs 巴拉圭｜ 6/19（五）12:00





美國 vs 澳洲｜6/20（六）03:00



第 3 輪



歐洲附加賽 C vs 美國｜ 6/26（五）10:00





巴拉圭 vs 澳洲｜6/26（五）10:00



▲世界盃D組賽程。（圖／取自FIFA） E 組：德國、象牙海岸、厄瓜多、庫拉索



第 1 輪



德國 vs 庫拉索｜ 6/15（一）01:00





象牙海岸 vs 厄瓜多｜6/15（一）07:00



第 2 輪



德國 vs 象牙海岸｜ 6/21（日）04:00





厄瓜多 vs 庫拉索｜6/21（日）08:00



第 3 輪



厄瓜多 vs 德國｜ 6/26（五）04:00





庫拉索 vs 象牙海岸｜6/26（五）04:00



▲世界盃E組賽程。（圖／取自FIFA） F 組：荷蘭、日本、突尼西亞、歐洲附加賽 B



第 1 輪



荷蘭 vs 日本｜ 6/15（一）04:00





歐洲附加賽 B vs 突尼西亞｜6/15（一）10:00



第 2 輪



荷蘭 vs 歐洲附加賽 B｜ 6/21（日）01:00





突尼西亞 vs 日本｜6/20（六）12:00



第 3 輪



日本 vs 歐洲附加賽 B｜ 6/26（五）07:00





突尼西亞 vs 荷蘭｜6/26（五）07:00



▲世界盃F組賽程。（圖／取自FIFA） G 組：比利時、伊朗、紐西蘭、埃及



第 1 輪



比利時 vs 埃及｜ 6/16（二）03:00





伊朗 vs 紐西蘭｜6/16（二）09:00



第 2 輪



比利時 vs 伊朗｜ 6/22（一）03:00





紐西蘭 vs 埃及｜6/22（一）09:00



第 3 輪



埃及 vs 伊朗｜ 6/27（六）11:00





紐西蘭 vs 比利時｜6/27（六）11:00



▲世界盃G組賽程。（圖／取自FIFA） H 組：西班牙、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、維德角



第 1 輪



西班牙 vs 維德角｜ 6/16（二）00:00





沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭｜6/16（二）06:00



第 2 輪



西班牙 vs 沙烏地阿拉伯｜ 6/22（一）00:00





烏拉圭 vs 維德角｜6/22（一）06:00



第 3 輪



維德角 vs 沙烏地阿拉伯｜ 6/27（六）08:00





烏拉圭 vs 西班牙｜6/27（六）08:00



▲世界盃H組賽程。（圖／取自FIFA） I 組：法國、挪威、塞內加爾、洲際附加賽 2



第 1 輪



法國 vs 塞內加爾｜ 6/17（三）03:00





洲際附加賽 2 vs 挪威｜6/17（三）06:00



第 2 輪



法國 vs 洲際附加賽 2｜ 6/23（二）05:00





挪威 vs 塞內加爾｜6/23（二）08:00



第 3 輪（焦點：挪威 vs 法國）



挪威 vs 法國｜ 6/27（六）03:00





塞內加爾 vs 洲際附加賽 2｜6/27（六）03:00



▲世界盃I組賽程。（圖／取自FIFA） J 組：阿根廷、奧地利、阿爾及利亞、約旦



第 1 輪



阿根廷 vs 阿爾及利亞｜ 6/17（三）09:00





奧地利 vs 約旦｜6/16（二）12:00



第 2 輪



阿根廷 vs 奧地利｜ 6/23（二）01:00





約旦 vs 阿爾及利亞｜6/23（二）11:00



第 3 輪



阿爾及利亞 vs 奧地利｜ 6/28（日）10:00





約旦 vs 阿根廷｜6/28（日）10:00



▲世界盃J組賽程。（圖／取自FIFA） K 組：葡萄牙、哥倫比亞、烏茲別克、洲際附加賽 1



第 1 輪



葡萄牙 vs 洲際附加賽 1｜ 6/18（四）01:00





烏茲別克 vs 哥倫比亞｜6/18（四）10:00



第 2 輪



葡萄牙 vs 烏茲別克｜ 6/24（三）01:00





哥倫比亞 vs 洲際附加賽 1｜6/24（三）10:00



第 3 輪



哥倫比亞 vs 葡萄牙｜ 6/28（日）07:30





洲際附加賽 1 vs 烏茲別克｜6/28（日）07:30



▲世界盃K組賽程。（圖／取自FIFA） L 組：英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬



第 1 輪



英格蘭 vs 克羅埃西亞｜ 6/18（四）04:00





迦納 vs 巴拿馬｜6/18（四）07:00



第 2 輪



英格蘭 vs 迦納｜ 6/24（三）04:00





巴拿馬 vs 克羅埃西亞｜6/24（三）07:00



第 3 輪



巴拿馬 vs 英格蘭｜ 6/28（日）05:00





克羅埃西亞 vs 迦納｜6/28（日）05:00



▲世界盃L組賽程。（圖／取自FIFA）

48支球隊分到12個不同小組，每組4支球隊。 每組的前2名將會直接晉級世界盃淘汰賽，一共產出24支隊伍; 8支成績最好的小組第3名球隊也將晉級世界盃淘汰賽，共有8支隊伍，總計組成世界盃32強。小組賽的排名規則的比較順序如下，1.積分；2.凈勝球；3.進球數；4.公平競技分；5.抽籤決定。以下皆為「台灣時間」，依各組別整理，方便球迷查詢賽程時間🔸第 1 輪🔸第 2 輪🔸第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪維德角第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪（焦點：挪威 vs 法國）第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪第 1 輪第 2 輪第 3 輪

2026年美加墨世界盃小組賽賽程正式公佈！本屆將史上首次擴軍至，小組賽一共。比賽時間分布從台灣時間，本屆開幕戰將在6月12日淩晨3點開踢，由主辦國之一的墨西哥出戰南非，由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷將於6月17日9點小組賽首戰對戰阿爾及利亞，C羅（Critiano Ronaldo）率領的葡萄牙則於6月18日1點登場，首輪對手待定，法國對決挪威的小組焦點大戰將在6月27日凌晨3點進行。：6/12（五）03:00：6/17（三）09:00 vs 阿爾及利亞：6/18（四）01:00 對手來自洲際附加賽：6/27（六）03:00