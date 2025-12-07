2026年美加墨世界盃小組賽賽程正式公佈！本屆將史上首次擴軍至48隊、12個小組、每組4隊，小組賽一共72場比賽。比賽時間分布從台灣時間凌晨0點到中午12點，本屆開幕戰將在6月12日淩晨3點開踢，由主辦國之一的墨西哥出戰南非，由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷將於6月17日9點小組賽首戰對戰阿爾及利亞，C羅（Critiano Ronaldo）率領的葡萄牙則於6月18日1點登場，首輪對手待定，法國對決挪威的小組焦點大戰將在6月27日凌晨3點進行。
📌 開幕戰：6/12（五）03:00 墨西哥 vs 南非
📌 阿根廷首戰：6/17（三）09:00 vs 阿爾及利亞
📌 葡萄牙首戰：6/18（四）01:00 對手來自洲際附加賽
📌 小組賽焦點大戰：6/27（六）03:00 挪威 vs 法國
世足賽各組懶人包・重點速看
【世界杯小組賽出線規則】
48支球隊分到12個不同小組，每組4支球隊。 每組的前2名將會直接晉級世界盃淘汰賽，一共產出24支隊伍; 8支成績最好的小組第3名球隊也將晉級世界盃淘汰賽，共有8支隊伍，總計組成世界盃32強。
小組賽的排名規則的比較順序如下，1.積分；2.凈勝球；3.進球數；4.公平競技分；5.抽籤決定。
📅 2026 世界盃小組賽完整賽程表（台灣時間）
以下皆為「台灣時間」，依各組別整理，方便球迷查詢賽程時間
A 組：墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽 D
🔸第 1 輪
B 組：加拿大、卡達、瑞士、歐洲附加賽 A
第 1 輪
C 組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
第 1 輪
D 組：美國、澳大利亞、巴拉圭、歐洲附加賽 C
第 1 輪
E 組：德國、象牙海岸、厄瓜多、庫拉索
第 1 輪
F 組：荷蘭、日本、突尼西亞、歐洲附加賽 B
第 1 輪
G 組：比利時、伊朗、紐西蘭、埃及
第 1 輪
H 組：西班牙、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、維德角
第 1 輪
I 組：法國、挪威、塞內加爾、洲際附加賽 2
第 1 輪
J 組：阿根廷、奧地利、阿爾及利亞、約旦
第 1 輪
K 組：葡萄牙、哥倫比亞、烏茲別克、洲際附加賽 1
第 1 輪
L 組：英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬
第 1 輪
|小組
|重點
|看點球隊
|A 組
|墨西哥主辦國開幕戰 vs 南非
|墨西哥、韓國
|B 組
|加拿大本土作戰
|加拿大、瑞士
|C 組
|巴西硬碰摩洛哥
|巴西、摩洛哥、蘇格蘭
|D 組
|美國主場首戰巴拉圭
|美國、澳洲
|E 組
|德國全新世代登場
|德國、象牙海岸
|F 組
|日本首戰遭遇荷蘭
|荷蘭、日本、突尼西亞
|G 組
|比利時 vs 埃及受矚目
|比利時、伊朗
|H 組
|西班牙對決維德角，烏拉圭受關注
|西班牙、烏拉圭
|I 組
|法國強碰塞內加爾，挪威同組
|法國、挪威、塞內加爾
|J 組
|阿根廷首戰阿爾及利亞
|阿根廷、奧地利
|K 組
|C羅最後一舞？葡萄牙登場
|葡萄牙、哥倫比亞
|L 組
|英格蘭 vs 克羅埃西亞強強對決
|英格蘭、克羅埃西亞
🔸第 1 輪
- 墨西哥 vs 南非｜6/12（五）03:00
- 韓國 vs 歐洲附加賽 D｜6/12（五）10:00
- 歐洲附加賽 D vs 南非｜6/19（五）00:00
- 墨西哥 vs 韓國｜6/19（五）09:00
- 歐洲附加賽 D vs 墨西哥｜6/25（四）09:00
- 南非 vs 韓國｜6/25（四）09:00
第 1 輪
- 加拿大 vs 歐洲附加賽 A｜6/13（六）03:00
- 卡達 vs 瑞士｜6/14（日）03:00
- 瑞士 vs 歐洲附加賽 A｜6/19（五）03:00
- 加拿大 vs 卡達｜6/19（五）06:00
- 瑞士 vs 加拿大｜6/25（四）03:00
- 歐洲附加賽 A vs 卡達｜6/25（四）03:00
第 1 輪
- 巴西 vs 摩洛哥｜6/14（日）06:00
- 海地 vs 蘇格蘭｜6/14（日）09:00
- 蘇格蘭 vs 摩洛哥｜6/20（六）06:00
- 巴西 vs 海地｜6/20（六）09:00
- 蘇格蘭 vs 巴西｜6/25（四）06:00
- 摩洛哥 vs 海地｜6/25（四）06:00
第 1 輪
- 美國 vs 巴拉圭｜6/13（六）09:00
- 澳洲 vs 歐洲附加賽 C｜6/13（六）12:00
- 歐洲附加賽 C vs 巴拉圭｜6/19（五）12:00
- 美國 vs 澳洲｜6/20（六）03:00
- 歐洲附加賽 C vs 美國｜6/26（五）10:00
- 巴拉圭 vs 澳洲｜6/26（五）10:00
第 1 輪
- 德國 vs 庫拉索｜6/15（一）01:00
- 象牙海岸 vs 厄瓜多｜6/15（一）07:00
- 德國 vs 象牙海岸｜6/21（日）04:00
- 厄瓜多 vs 庫拉索｜6/21（日）08:00
- 厄瓜多 vs 德國｜6/26（五）04:00
- 庫拉索 vs 象牙海岸｜6/26（五）04:00
第 1 輪
- 荷蘭 vs 日本｜6/15（一）04:00
- 歐洲附加賽 B vs 突尼西亞｜6/15（一）10:00
- 荷蘭 vs 歐洲附加賽 B｜6/21（日）01:00
- 突尼西亞 vs 日本｜6/20（六）12:00
- 日本 vs 歐洲附加賽 B｜6/26（五）07:00
- 突尼西亞 vs 荷蘭｜6/26（五）07:00
第 1 輪
- 比利時 vs 埃及｜6/16（二）03:00
- 伊朗 vs 紐西蘭｜6/16（二）09:00
- 比利時 vs 伊朗｜6/22（一）03:00
- 紐西蘭 vs 埃及｜6/22（一）09:00
- 埃及 vs 伊朗｜6/27（六）11:00
- 紐西蘭 vs 比利時｜6/27（六）11:00
第 1 輪
- 西班牙 vs 維德角｜6/16（二）00:00
- 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭｜6/16（二）06:00
- 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯｜6/22（一）00:00
- 烏拉圭 vs 維德角｜6/22（一）06:00
- 維德角 vs 沙烏地阿拉伯｜6/27（六）08:00
- 烏拉圭 vs 西班牙｜6/27（六）08:00
第 1 輪
- 法國 vs 塞內加爾｜6/17（三）03:00
- 洲際附加賽 2 vs 挪威｜6/17（三）06:00
- 法國 vs 洲際附加賽 2｜6/23（二）05:00
- 挪威 vs 塞內加爾｜6/23（二）08:00
- 挪威 vs 法國｜6/27（六）03:00
- 塞內加爾 vs 洲際附加賽 2｜6/27（六）03:00
第 1 輪
- 阿根廷 vs 阿爾及利亞｜6/17（三）09:00
- 奧地利 vs 約旦｜6/16（二）12:00
- 阿根廷 vs 奧地利｜6/23（二）01:00
- 約旦 vs 阿爾及利亞｜6/23（二）11:00
- 阿爾及利亞 vs 奧地利｜6/28（日）10:00
- 約旦 vs 阿根廷｜6/28（日）10:00
第 1 輪
- 葡萄牙 vs 洲際附加賽 1｜6/18（四）01:00
- 烏茲別克 vs 哥倫比亞｜6/18（四）10:00
- 葡萄牙 vs 烏茲別克｜6/24（三）01:00
- 哥倫比亞 vs 洲際附加賽 1｜6/24（三）10:00
- 哥倫比亞 vs 葡萄牙｜6/28（日）07:30
- 洲際附加賽 1 vs 烏茲別克｜6/28（日）07:30
第 1 輪
- 英格蘭 vs 克羅埃西亞｜6/18（四）04:00
- 迦納 vs 巴拿馬｜6/18（四）07:00
- 英格蘭 vs 迦納｜6/24（三）04:00
- 巴拿馬 vs 克羅埃西亞｜6/24（三）07:00
- 巴拿馬 vs 英格蘭｜6/28（日）05:00
- 克羅埃西亞 vs 迦納｜6/28（日）05:00