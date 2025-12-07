壽司控出動！爭鮮迴轉壽司表示，新營家樂福店「焦糖鮭魚買一送一」每貫20元爽吃；MAGiC TOUCH点爭鮮新屏家樂福店改裝開幕，也祭出「買一送一」優惠菜單一覽。台灣壽司郎表示，目前開吃海膽季，預告桃園青埔IKEA店開幕特別優惠，鮪魚大腹40元、水煮深海紅蟹35元等一次看。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新壽司優惠，本文提供給讀者一次掌握。
爭鮮：焦糖鮭魚買一送一！每貫20元 新營家樂福店開幕優惠
爭鮮餐飲表示，近期爭鮮迴轉壽司、MAGiC TOUCH点爭鮮都有「買一送一」新店開幕優惠：
爭鮮迴轉壽司新營家樂福店：
◾️今12月7日最後一天：內用「焦糖鮭魚」1+1貫優惠價40元（價值80元），加量不加價、相當於焦糖鮭魚一貫20元。
◾️12月8日至12月14日：內用「極鮮鮭魚生魚片」2+1片優惠價60元（價值90元）。
◾️12月15日至12月21日：內用「鮮蝦握壽司」2+1貫優惠價30元（價值45元）。
◾️12月22日至12月28日：內用「赤蝦握壽司」1+1貫優惠價40元（價值80元）。
◾️12月29日至2026年1月4日：內用「焦糖鮭魚」1+1貫優惠價40元（價值80元）。
提醒大家，外帶限定餐盒優惠100元起；內用單筆消費滿300元且Google評論，即可抽獎1次；內用30分鐘內完食且消費滿300元，再送實用旅行面紙包1包；開幕期間加入爭鮮會員APP，現領「消費滿300元折30元」優惠券。
爭鮮迴轉壽司新營家樂福店 資訊
地址：台南市新營區健康路251號2F
電話：06-656-0670
MAGiC TOUCH点爭鮮新屏家樂福店：
◾️今12月7日內用「燒炙起司蝦買一送一」、「塔塔醬牡蠣盛買一送一」！60分鐘內完食結帳，可參加抽獎，有機會獲得精美小禮1份； 消費滿1000元，即可獲得「燒炙鮭四味兌換券」1張。
◾️12月8日至12月12日：內用「極鮮玻璃蝦」2+1貫、加量不加價。
◾️12月15日至12月19日：內用「蘆筍蝦手捲」1+1貫、加量不加價。
◾️12月22日至12月26日：內用「黃金炸蝦」2+1貫、加量不加價。
◾️12月29日至2026年1月1日：內用「焦糖鮭魚」1+1貫、加量不加價。
MAGiC TOUCH点爭鮮新屏家樂福店 資訊
地址：屏東市台糖街3號2F
電話：08-755-1129
壽司郎：海膽季開吃！桃園青埔IKEA店開幕優惠
台灣壽司郎表示，現正聯名「褲褲兔」，12月新菜開吃「極上三味」80元、「醃漬海膽海苔包」60元特別價格、海陸組合「海膽鮭魚卵烤牛肉」60元、「海膽拌麵」150元，還有「明太子醬酥炸毛豆棒」60元等。
壽司郎桃園青埔IKEA店開幕優惠：
◾️12月10日至12月16日：「極上鮪魚大腹」40元。
◾️12月17日至12月23日：「水煮深海紅蟹」35元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元。
12月10日至贈完為止，內用結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，贈「桃園青埔IKEA店限定資料夾」1個（送完為止）；12月10日至12月16日，於結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上，出示一個讚「折價40元」、滿600元出示兩個讚「折價80元」，以此類推；12月10日至12月16日，單筆消費滿300元以上，即贈送「壽司郎折價券」小卡1張，可於12月17日後、單筆消費滿300元方可使用，優惠不併用，限桃園青埔IKEA店使用期限至2026年1月30日止。
提醒大家，活動優惠限內用及贈品限當日消費折扣、兌換；單筆消費為當日單張發票金額，離店後恕不補贈、退費；折價券小卡單筆消費滿300元以上方可使用，須按折扣順序使用，優惠不併用，每卡每日限用一次。
壽司郎桃園青埔IKEA店 資訊
地址：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號1樓
時間：試營運12月10日至12月23日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）
資料來源：爭鮮迴轉壽司、MAGiC TOUCH点爭鮮、台灣壽司郎
