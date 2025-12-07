你吃過「森永牛奶糖」嗎？其實台灣森永公司就在台北市北投，經常分享北投在地故事的「北投說書人」，日前在Threads分享，從捷運奇岩站一號出口走出來，空氣裡都瀰漫著甜味，這是因為台灣森永公司和工廠就在這裡，而且這邊還有少數人知道的「好康秘密」，每個月第二、第四周周五中午，森永福利社都會開放2小時的特賣會，民眾可以在這邊買到口味最齊全、最便宜的森永產品！
奇岩捷運站飄甜味 台灣森永藏身於此
北投說書人日前在Threads上分享，位於台北市北投區的捷運奇岩站，一號出口的空氣中都瀰漫著甜味，「鼻子好一點的，連今天做的是什麼口味的嗨啾都聞得出來」，他也揭曉原因，就是因為台灣森永的公司與工廠在這裡！
日本森永於1898年成立，當時是日本的製糖企業，而森永在很早的時候就跟北投有關係，從楊燁老師的老照片可以看到，1930年代新北投車站旁邊的商店，就可以買到森永的產品。戰後森永公司選在北投工業區、也就是現在的捷運奇岩站旁投資設廠，一直到現在。
幼稚園校外教學 參觀工廠成北投人共同回憶
北投說書人透露，「幼稚園去到森永參觀獲得牛奶糖，大概也是一代北投人的共同回憶」。貼文一出，吸引許多人共鳴，「以前幼稚園還會去工廠裡面校外教學！長大後發現那是大人進不去的地方，好像只開放給一定年齡以下的小朋友」、「幼稚園去過森永廠參觀+1」、「小時候的夢想是長大去森永上班，覺得這樣會糖果自由」。
北投說書人也分享，一個真的只有少數人知道的「好康秘密」。奇岩站這邊有一個森永福利社，只有每個月的第二、第四周的周五中午，會開放2小時的特賣會，在這裡可以買到最多口味、最便宜的森永產品，其中還會有一些限定版的森永牛奶糖、嗨啾等，下一次開放時間就在12月12日11點半到13點半，「喜歡吃甜食的一定要把這個日期記下來！」
1961年成立 產品不只牛奶糖
根據台灣森永官網指出，1961年潘水生先生及李炳桂先生，和日本森永製菓成立合資企業「台灣製菓股份有限公司」。在日本森永技術指導下，開始製造販賣牛奶糖、糖果類產品。1980年公司名變更為現在的名稱「台灣森永製菓股份有限公司」。現在除了經典的牛奶糖產品外，也有口感獨特又有嚼勁的水果軟糖「嗨啾」、果凍「威德in Jelly」、鐵盒糖果「多樂福水果糖」等產品。
森永福利社特賣會資訊
📌時間：每個月第二周和第四周的周五11點30分到13點30分，下個舉辦日期為12月12日。
📌地址：台北市北投區中央南路二段22號。
📌交通方式：可搭乘捷運到奇岩站出站後，向左轉直走過2個馬路，步行約3分鐘就可抵達。
📌官網：https://www.morinaga.com.tw/index.php/home/shop
資料來源：北投說書人Threads、台灣森永官網
