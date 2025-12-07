我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天從F4演唱會、新歌名單中除名，左起為周渝民、吳建豪、周杰倫、言承旭、阿信。（圖／相信音樂提供）

▲F4朱孝天（左起）和周渝民、吳建豪、言承旭全面復出破局。（圖／朱孝天IG）

朱孝天從天團F4巡演名單上除名，連日前發布的新單曲、MV，他的人和聲音都消失得無影無蹤，背後原因眾說紛紜，不僅粉絲錯愕，也讓這份合體情懷多了遺憾，其實朱孝天始終以佛系態度經營演藝事業，曾經說自己只是二線演員、戲子，沒有要任何頭銜，只想平淡過一生，沒有想一輩子當明星，「但我今天已經上了船」。早年，朱孝天隻身上節目《康熙來了》接受專訪，主持人蔡康永問他，難道一點都不在意F4中誰得到的掌聲、尖叫比較多？朱孝天回答：「我常常都跟自己說，你不過是個二線演員而已，有時候講得狠一點，你不過是個戲子。」蔡康永和小S聽了面面相覷，認為朱孝天太過謙虛，直說「你很大牌、我想你有點誤會」。然而，朱孝天再自貶是二流又二線的藝人，後來索性說：「無所謂啦！我不會去想那麼多，我沒有要任何頭銜，反而到現在我覺得如果可以很平淡的過完一輩子，其實是一件不錯的事情！」小S問有沒有考慮轉行，因為當藝人很難平淡生活，朱孝天立刻說：「當然有啊！因為沒有打算做一輩子。」蔡康永試著做總結，「所以錢存夠了！如果你不喜歡當明星你就去做別的啊！」朱孝天說：「重點是你今天已經上了船，如果你中途下船，人家還是認為你是船上的人。」語氣中透露些許無奈。對於朱孝天未能全面隨F4全面復出大眾視野，網友大多只能接受、尊重：「確實同事就是同事」、「聚散很正常」、「他好坦承，大家都各自安好了」、「朱孝天挺好的啊，也很真誠」、「他很清醒啊」、「人生都是這樣，終究會走遠的。」