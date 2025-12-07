我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗人人犬舍品種狗狗幾乎全數有家！第二批現場盛況驚人

▲人人犬舍的狗狗多數曾遭割除聲帶，雖然不會吠叫擾鄰，但心理可能受過創傷，需要飼主更多的耐心與愛心陪伴。（圖／苗栗縣動物保護防疫所）

▲認養活動當天現場也湧入上百名準飼主到現場見證抽籤。（圖／苗栗縣動物保護防疫所）

剩 2 隻狗狗暫時被留下！下周二重新尋家

▲154隻品種狗狗都順利找到了新家、愛牠們的新家人。（圖／苗栗縣動物保護防疫所）

台灣人真的太有愛心了！苗栗縣公館鄉「人人犬舍」因違法繁殖、剪除狗狗聲帶事件曝光後，273 隻品種犬全數被救出，由苗栗動物保護防疫所舉辦領養活動替牠們找新家。昨（6）日下午第二批 156 隻品種犬開放認養，竟吸引超過千名飼主登記，最終有 154 隻順利有了家，只剩 2 隻因「新飼主放棄」，暫時仍在找尋新家中，將於下周二（9 日）再次開放認養。苗栗動防所昨（6）日舉辦「人人犬舍」第二批品種犬認養活動，共有 156 隻狗狗尋找新家，品種包括日本狐狸犬、博美犬、吉娃娃、米格魯、威爾斯柯基、約克夏、剛毛獵狐㹴、柴犬、迷你杜賓、迷你雪納瑞、貴賓犬與臘腸犬，公犬 25 隻、母犬 131 隻。認養消息一曝光，立即吸引近千人線上登記，活動當天現場也湧入上百名準飼主與狗狗互動。選定心儀狗狗後便進行抽籤，決定狗狗未來的新家人。其中有些狗狗因為特別親人、外型可愛，甚至出現多達 45 人同時登記想認養同一隻吉娃娃的情況。最終這批 156 隻狗狗中，有 154 隻成功找到新主人。活動結束後，只剩下 2 隻狗狗因為抽中的飼主「名下已經認養太多犬隻」而決定放棄領養資格。不過，這兩隻小可愛將於下周二（9日）重新公告開放登記，苗栗動防所也承諾會盡快替牠們找到幸福的歸宿，展開全新的狗生。苗栗動防所也提醒，狗狗回家後的前兩週，飼主須特別注意飲食調整與適應期可能出現的行為變化。動防所會協助家庭提前做好準備，減少磨合期不安，若有任何問題也能隨時洽詢。動防所同時呼籲，除了品種犬之外，仍有許多米克斯在苗收等待緣分，只要給予穩定陪伴，都能成為家庭不可或缺的成員。鼓勵民眾持續支持「認養代替購買」，讓更多生命走向安全、有愛的生活。