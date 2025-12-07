我是廣告 請繼續往下閱讀

《Signal信號2》原定於明年初播出，現恐因趙震雄（右）爭議無法播出。

韓國影帝趙震雄在5日遭爆高中時期涉及偷車、性暴力等嫌疑後，經紀公司Saram娛樂在昨（6）日發聲明宣布趙震雄退出演藝圈，火速引發熱議，其中，最受關注的就是即將在明年播出、時隔10年的《Signal信號》第二季，據業界人士透露，趙震雄在劇中戲份非常重，所以難以透過剪輯處理，可能導致該劇泡湯、很難照常播出。而在他爆發爭議後，韓國兩大電視台SBS、KBS也火速切割，讓業界人士忍不住直呼「如同永久封殺」。趙震雄在爆出多個黑歷史後，先是否認性暴力指控，接著宣布退出演藝圈，讓外界都非常震驚。而原定於明年初播放的《Signal信號2》早已在8月完成拍攝，也傳出恐因趙震雄爭議難以播出。據業界相關人士透露，趙震雄在劇中擔任核心角色，戲份非常多，很難透過後期剪輯處理，並直言《Signal信號2》是強調正義與責任的作品，「與趙震雄的過去有所衝突」，很難照常播出。除此之外，趙震雄參與的SBS、KBS作品也馬上與他切割，趙震雄擔任旁白的SBS紀錄片《與黑幫的戰爭》，內容包含跨國犯罪，需要極強的公信力，雖然已在日前播出第1集，但電視台在得知爭議後，火速將第1集重新處理，並宣布完全移除趙震雄的聲音。而趙震雄出演的KBS紀錄片《國民特使趙震雄，迎接洪範圖將軍》的YouTube影片，也已全部轉為非公開，業界人士表示這樣大動作的撤換，已如同永久封殺。趙震雄在5日遭韓媒《Dispatch》爆料，高二時曾和同學一起偷車、無照駕駛，企圖在車內性侵，涉《特別法》中的強盜強姦罪，接受刑事判決，最後遭少年保護處分送往少年院，也因此他在高三時有一半的時間都在機構中度過，就連走紅前出演舞台劇時，仍多次進出警局，2003年還因在聚會中毆打劇團成員，而以傷害罪被判罰金。Saram娛樂先是在聲明中坦承趙震雄在青少年時期確有違法或偏差行為，但強調：「與性暴力相關的傳聞並非事實！」希望外界勿將此部分混為一談。而昨日，趙震雄透過公司發聲，宣布退出演藝圈，「我虛心接受所有批評，並從今天起停止一切演藝活動，正式結束我的演藝生涯，我相信我有義務為過去的錯誤承擔責任和義務」，並否認以父親名字作為藝名進而掩飾過往的傳聞。