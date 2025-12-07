我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞亞洲航空（AirAsia）宣布將更新制服政策，未來女機組員可依個人意願在執勤時戴頭巾，並可選擇褲裝。新制度預計於明年齋戒月期間正式啟動，此舉立刻獲得政府與反對黨一致讚許，被視為航空業宗教友善政策的重要一步。馬來西亞總理署負責宗教事務的部長莫哈末納因6日在社群媒體表示，亞航的新政策展現包容多元文化的企業精神，也尊重穆斯林員工履行宗教義務。他說，這項做法符合聯邦憲法與現任政府推動的價值觀，期待成為其他企業的參考。反對黨伊斯蘭黨署理主席端依布拉欣也在臉書發文支持，認為此政策與國際企業推動「宗教友善職場」的潮流一致，有助提升員工士氣與企業形象。他甚至呼籲馬來西亞各航空公司重新檢討機上供應酒精飲品的做法。亞航母公司CapitalA總裁東尼費南德斯5日公布新政策時表示，新制服款式雖尚未定案，但已確定包括頭巾與褲裝元素，預計2週內會敲定最終設計。亞航將成為2016年停飛的Rayani航空之後，首家允許穆斯林空服員自主選擇戴頭巾的馬來西亞航空公司。馬航目前僅開放地勤人員戴頭巾，雖於2023年針對空服是否可戴頭巾進行調查，但至今尚未宣布政策變動。業界人士認為，亞航這項決定可能帶動馬來西亞航空制服文化變革，也反映航空公司愈來愈重視宗教多元與員工自我表達的權利。