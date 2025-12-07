我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（7）日在主力全數缺陣的情況下，於客場上演了一場不可思議的逆襲秀。面對陣容相對完整的克里夫蘭騎士，勇士隊靠著雙向合約後衛斯賓塞（Pat Spencer）異軍突起，全場狂轟生涯新高的19分外帶7助攻，率領殘陣勇士以99：94驚險帶走勝利。賽後總教練柯爾（Steve Kerr）難掩激動情緒，甚至在受訪時忍不住爆了粗口，盛讚這位29歲的後衛是個真正的「狠角色」。本場比賽勇士隊三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）以及格林（Draymond Green）全數高掛免戰牌。原以為會是一場一面倒的比賽，沒想到斯賓塞挺身而出接管戰局。賽後柯爾對這位來自西北大學的後衛讚譽有加，甚至激動到需要為自己的用詞道歉。根據《ESPN》記者安東尼·史雷特（Anthony Slater）轉述，柯爾表示：「他的跳投真的進步非常多，這是最關鍵的一點。然後我認為還有一件事，那就是他的教練終於意識到了：派特就是那個他X的狠角色。」柯爾說完隨即笑著補充：「我想這一點已經很明顯了。抱歉，我可以這樣說嗎？」斯賓塞此役不僅攻下全隊最高的19分，更在比賽最後關頭展現大心臟。比賽剩下4.1秒時，他站上罰球線穩穩罰進兩球，將領先優勢擴大，直接鎖定勝局。更有趣的是，他在兩罰之間還不忘對著場邊鼓譟的騎士球迷揮手說「再見」。這場比賽也是這位三年級生職業生涯的代表作，打破了他之前的單場17分紀錄，同時本場比賽他上場29分鐘，是他職業生涯單場出賽時間第二高的紀錄，完全彌補了球星缺陣的火力空缺。對於自己的爆發表現，斯賓塞賽後接受《舊金山紀事報》記者高登（Sam Gordon）採訪時，展現出強大的心理素質，「老兄，我一直都很有自信，」斯賓塞說道，「我只是之前還沒有機會真正穩定下來，獲得上場打更長時間的機會。我之前也提過，我去年的角色完全不同。今年的目標就是上場並為球隊帶來能量。」斯賓塞進一步將功勞歸給教練團的信任：「他們讓我能夠稍微掌控節奏，讓球在我手上，幫助隊友融入比賽並製造進攻機會。當教練團給你那種程度的信心時，上場表現就變得容易多了。」