陸軍湖口聯保廠郭姓下士，2024年3月間借錢給同單位女中士，卻以性行為作為交換條件，雙方還在營區浴室發生關係，事後遭到軍方撤職，並停止任用三年，郭員不服提起行政訴訟，但法官予以駁回，全案仍可上訴。法院判決書披露雙方對話與事後調查內容，涉案的郭姓下士，在2024年3至5月間利用女中士急需借錢之際，提出以性行為換取借款的條件，兩人在營區浴室發生關係，郭員明知軍中嚴禁不當兩性交往，仍多次與女中士在營內密會發生性關係。兩人透過通訊軟體討論性行為細節，包括「戴保險套」、「在（營區）裡面還是外面旅館？」等對話內容。郭員雖辯稱雙方「你情我願」，並指出女中士事後仍主動聯絡借款，未表現出恐懼或受害情緒，但法院強調，案件焦點並非性侵與否，明顯違反《軍風紀維護規定》第31點，而且屬於重大違失。法官指出，本案重點不在性侵部分，而是郭員明知營區內不得發生性行為，仍屢次違反軍紀規定，違規情節重大，加上郭員態度輕率，還在懲處會議中推諉責任，毫無悔意可言，因此軍方處分並未違法。不僅如此，判決書中還披露，郭員與女中士發生性行為後，還提及「外面1500的一堆」等偏差言論，缺乏軍人應有的操守；郭員具備大學學歷，服役已有六年之久，理應熟知軍中規範，卻仍知法犯法，對部隊形象造成損害，認定撤職處分適當，故駁回郭員之訴，全案仍可上訴。