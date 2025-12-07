我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大城府驚傳兇殺案，一名酒吧保全人員深夜接到一通女子電話後騎摩托車外出，未料竟踏入預謀陷阱，在街頭遭兇徒狠刺近20刀，送醫後仍傷重不治。家屬悲痛呼籲警方儘快破案，還原真相。根據泰國媒體《泰叻報》指出，警方於5日凌晨12時15分獲報指稱邦巴茵縣有男子被刺傷。救援人員到場時，32歲的蘇提坎倒臥血泊，全身有十多處刀傷，呼吸微弱。救護人員立即施作CPR並連夜送醫，但最終仍宣告不治。現場留有一把染血的鐵製刮刀及死者手機，警方已將物證帶回鑑識，並循線調閱周邊監視器。酒吧經理透露，蘇提坎當晚約11時曾說要外出處理事情，同事勸他別走，但他堅持離開，口中還提到「要去解決某些事」。更令人疑惑的是，他離開前不久才接到一名女子來電，讓經理懷疑案情可能牽涉感情糾紛。死者妹妹悲痛表示，哥哥未婚，為補貼家用一直勤奮工作，沒想到會遭如此殘忍攻擊。她哽咽說：「刺了快20刀，這根本是要他命。」警方調閱監視器發現，死者曾將摩托車停在一家卡拉OK店前，之後被人引導離開建物前方，兇手疑似早已埋伏，可能不只1人參與。畫面中還拍到一輛摩托車多次在案發地徘徊，顯示犯案具有計畫性。目前警方已傳喚2名目擊者補充供詞，並比對兇嫌作案前後的逃逸軌跡影像，準備向法院申請逮捕令，全力追緝兇手。