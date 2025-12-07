我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國永續旅遊的推動再次受到國際肯定。泰國總理府副發言人拉麗達表示，多處景點正式入選2025年度「全球百大綠色目的地」榜單（Top100 Green Destinations Stories），凸顯泰國在生態保育、社區參與與提升生活品質上的實質成果，也讓泰國在區域綠色旅遊領域持續保持領導地位。泰國今年入選的景點包括甲米府蘭塔群島國家公園，以「寄居蟹回家」海洋修復計畫聞名，成功減少海岸垃圾、恢復自然生態；清邁府皇家花卉園則結合綠地與環境教育，成為示範型生態園區。巴蜀府桂武里國家公園與達府象島國家公園在生態保育與遊客管理上，也被視為優良案例。除了自然景觀，多個推動文化保存與社區旅遊的特色聚落也榜上有名，包括黎府清刊、難府古城、烏泰他尼古城與素可泰塔柴社區；這些地方以維持傳統生活方式與社區共管模式獲得國際肯定。拉麗達指出，這份名單反映的不只是美景，更是政府、企業及地方社區長期合作的成果，涵蓋自然保育、垃圾減量、基層經濟發展與永續旅遊政策的落實。泰國政府將持續加強永續旅遊措施，包括提升景點安全、完善環境標準、支持社區旅宿與文化體驗等，並呼籲大眾支持負責任旅遊，尊重當地文化與自然環境，共同推動泰國走向更公平、更永續的旅遊新時代。