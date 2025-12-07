我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國正全力清剿跨國網路詐騙，卻在此時爆出總理阿努廷與涉嫌洗錢、跨境詐騙金流的重要人物莫伯格的合照在網路瘋傳，引發政壇震盪。這位被國際調查者形容為「東南亞暗影帝國金流管理者」的南非商人，長期與詐騙園區、中資地下金流及柬埔寨不透明投資圈扯上關係，使這張照片瞬間成為輿論焦點。外界質疑，打詐才剛大張旗鼓，政府高層卻被貼上「同框」標籤，恐削弱官方行動的可信度。根據泰國《民族報》報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）回應，他確實認識莫伯格（Benjamin Mauerberger），但關係並不密切，也沒有任何商業往來。他形容對方僅是「朋友的朋友的朋友」，合照則拍攝於2014年新加坡一次非正式聚會，雙方僅短暫碰面，近年也毫無聯絡。他更暗示照片外流「圈內都知道源頭」，似乎另有政治目的。這起爭議在社群平台快速延燒，主要因為莫伯格本身爭議極大。他曾被《華爾街日報》揭露1MDB相關調查的記者萊特（Tom Wright）與霍普（Bradley Hope）長期追蹤，兩人在「Whale Hunting」平台指出，莫伯格長期利用泰國與柬埔寨的政商關係協助詐騙金流洗白，甚至疑似打造規模高達15億美元（約新台幣489億元）的「Shadow Empire」（暗影帝國）。公開資料也指出，他曾與泰國前模特兒結婚，並以財務顧問身分混跡曼谷上流圈，替多個灰色金融集團牽線。泰國之所以敏感，還因政府剛宣布查扣超過3億美元（約新台幣97.8億元）資產，調查對象包括柬埔寨太子集團創辦人陳志、商人符國安等被指與東南亞詐騙園區有關的商界重量級人物。事實上，緬泰邊境的妙瓦底、金邊港SEZ、柬埔寨西港、寮國金三角經濟區長年是跨國詐騙與人口販運的溫床，涉及中柬泰等跨境犯罪集團。泰國警方、軍政府與國際合作單位過去兩年多次突襲園區，逮捕數千名外籍嫌犯，並扣押大量手機、筆電與星鏈設備。在這一波大掃蕩背景下，莫伯格的去向更引人關注。根據《曼谷郵報》報導，他已於9月離開泰國，目的地疑為杜拜。杜拜因金融管制鬆散、銀行審查寬鬆，近兩年被多國反詐單位點名為「詐騙金流最終停泊地」，也成為不法資金常見的避風港。目前合照風暴仍在持續擴散，儘管阿努廷強調與莫伯格毫無往來，但在泰國政府亟欲清除跨境詐騙汙名之際，這張照片仍讓政壇與民間產生疑慮。分析人士指，如何在政治攻防之外維持打詐力度，將成為阿努廷政府下一步的考驗。