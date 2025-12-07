我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼朴寶劍（上下圖左）與林俊傑互動的花絮在網路上引起熱議。（圖／網友iihoho__授權提供）

韓國AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）昨（6）日在高雄世運主場館圓滿結束，漏網鏡頭成了粉絲津津樂道的話題，朴寶劍在台下疑似趁機和一旁的偶像林俊傑（JJ）「告白」，兩人相敬如賓的互動畫面曝光，引發熱烈討論。林俊傑昨天以表演嘉賓的身分出席AAA，為唯一一位受邀的華語歌手，沒想到，最後還抱走「2025年度藝人獎」，連本人都自嘲「我以為我是來表演的」，而他在台下觀禮時，被觀眾拍到被一旁的朴寶劍搭話，只見兩人被安排坐在同一張沙發，中間空了一個位子，典禮中，朴寶劍突然主動湊過去跟林俊傑打招呼，林俊傑趕緊轉頭給予對方熱情回應。朴寶劍和林俊傑在交談過程中，各自依序做了「指向自己」、「雙手緊握」及「點頭鞠躬」3個動作，被解讀是互相在跟對方表達欣賞、愛慕之意，網友笑說：「他（朴寶劍）里長伯個性來了」、「朴寶劍真的社交恐怖份子耶」、「這哥根本來交朋友的」、「寶劍對誰都那麼親切，就是善良的人。」昨晚典禮中，林俊傑現場飆唱〈修煉愛情〉、〈背對背擁抱〉等金曲，在眾韓星面前大展「行走的CD」實力，最後饒舌歌手WOODZ（曹承衍）現身和林俊傑合唱，讓全場5萬人又驚又喜，在台下坐在同一沙發的IU、朴寶劍及佐藤健，還被拍到表情如癡如醉、身體同步搖擺的畫面，完全沉浸在林俊傑的歌聲中。其實，朴寶劍2019年到新加坡辦見面會，特地安排一段以鋼琴自彈自唱的表演環節，而他選唱的歌曲正是新加坡天王林俊傑的代表作〈修煉愛情〉，標準的中文發音讓粉絲極度欣喜，引來全場尖叫、大合唱，當時朴寶劍透露，自己很喜歡林俊傑這首歌，也因此特別苦練多時，獻給當地粉絲。