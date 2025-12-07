暫停競選行程？賴瑞隆沒鬆口：沒什麼比孩子健康學習更重要

我是廣告 請繼續往下閱讀

立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」對此賴瑞隆今（7）日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，也證實兒子不會再去上學並辦理轉學，回憶起兒子懺悔稱「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，讓賴瑞隆當場淚崩，「是我對不起你，我沒有善盡父親的角色」。至於是否暫停競選行程？賴瑞隆僅回應，沒有任何事情比所有孩子們健康學習更重要。對於小二子涉校園霸凌引發熱議，對此賴瑞隆今日二度出面回應，再次向女童與其父母致歉，更希望能當面表達歉意，而回憶起兒子懺悔稱「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，讓賴瑞隆當場淚崩，「是我對不起你，我沒有善盡父親的角色」。至於初選白熱化是否暫停競選行程，賴瑞隆則表示，最重要還是先處理孩子的問題 ，不只是女童與其父母，現最重要讓孩子回到正常生活，有個沒有壓力且健康快樂學習環境，「沒有任何事情比所有孩子們健康學習更重要」。