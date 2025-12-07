我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷將開放刷手機進站！台北捷運公司今（7）日表示，預計明年1月起將與公車系統同步開放使用QR乘車碼，將支援市面上常見的LINE Pay、icash Pay等電子支付工具；信用卡乘車功能則預計於明年7月開放所有實體銀行信用卡及蘋果手機快速模式（ECP）功能，民眾無需解鎖手機，即可手機感應進站。北捷發布新聞說明，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月完成硬體建置，票證服務部分，包含QR乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標，同步展開測試，預計明年1月起，將與公車系統同步開放使用QR乘車碼。開放使用QR乘車碼部分，北捷指出，將支援消費常用的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新Pay、玉山Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具，此系統將安排與電支業者串接。信用卡乘車部分，北捷說，乘客將可使用實體信用卡，或透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 綁定信用卡感應搭乘。新系統依據信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試。針對Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能部分，北捷表示，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，將在收單銀行完成驗測後開放。北捷進一步表示，若測試順利，預計明年7月將可全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP功能，蘋果手機使用者無需解鎖手機，即可感應進站。